Selene Velasco, Bernardo Uribe Valdes, Érika Hernández y Martha Martínez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Omar García Harfuch ganó la encuesta de Morena para la CDMX pero abrió la puerta a que la candidata sea Clara Brugada.

El aspirante agradeció el apoyo de los ciudadanos y dijo que sin importar si la candidatura es para un hombre o una mujer él estará de acuerdo.

A pesar de obtener una ventaja de casi 14 puntos porcentuales, esta madrugada se perfilaba que diera su lugar a la Alcaldesa con licencia de Iztapalapa, Clara Brugada, para que abandere a Morena en la elección por la Jefatura de Gobierno en 2024.

Con ello, el partido en el Gobierno cumplirá con la obligación de postular a cinco mujeres y cuatro hombres en las nueve entidades donde el próximo año se competirá por los Gobiernos locales.

Ayer, tras una jornada maratónica, que comenzó a las 10:00 horas y se extendió hasta las primeras horas de hoy, Morena definió a su candidata para la Ciudad de México, tras una contienda de 46 días, en la que los aspirantes realizaron actos masivos, además de que su nombre fue utilizado en bardas y gallardetes que tapizaron las calles.

A su llegada al exterior del hotel de Polanco donde se llevó a cabo la presentación de los resultados de las encuestas, Brugada fue acompañada por un robusto grupo de simpatizantes, quienes desde las 20:00 horas se dieron cita en el lugar.

En contraste, García Harfuch ingresó rodeado por un dispositivo de seguridad por un acceso alterno.

En varias entidades, la cuota de paridad terminó por complicarle a Morena sus candidaturas.

Mientras en algunos estados los números fueron contundentes, en otros prácticamente se registró un empate técnico.

De las ocho gubernaturas, únicamente en Morelos y Veracruz ganaron mujeres en la pregunta definitiva sobre a quién prefieren para encabezar la candidatura al Gobierno local.

Se trata de la morelense Margarita González, quien obtuvo 20 por ciento contra el 18 por ciento del jefe de asesores del Gobernador Cuauhtémoc Blanco, Víctor Mercado.

En Veracruz, la ex Secretaria de Energía, Rocío Nahle, sacó menos de un punto porcentual de ventaja a su contrincante Manuel Huerta, ex coordinador de Programas Sociales del Gobierno federal en esa entidad, al quedar 16 por ciento contra 15.2.

En Yucatán, en primer lugar se colocó Joaquín Díaz, con 40.1, y la mujer mejor posicionada fue Verónica Camino con 8.9; y en Tabasco se ubicó Javier May con 51.2 contra Yolanda Osuna con 14.5 por ciento.

En Puebla, prácticamente se dio un empate entre Alejandro Armenta e Ignacio Mier, pues en la preferencia el primero sacó 22.3 y el segundo 21.4. Mientras que en mujeres, Claudia Rivera, obtuvo 11.9 por ciento.

Contrario a otros estados, en Chiapas se realizaron cinco encuestas, que determinaron que el senador Eduardo Ramírez se posicionó con 16.2 y la senadora Sasil de León con 14.7.

Mientras que Jalisco el primer lugar lo obtuvo Carlos Lomelí con 23.9 por ciento, en la ponderación de todos los resultados, y Claudia Delgadillo, 18.6. El regidor de Guadalajara anunció que no cedería su espacio. Sin embargo, Antonio Pérez Garibay, otro de los aspirantes, aseguró que Emilio González, «El Niño Verde», les dijo que la candidata será Delgadillo En Guanajuato, Ricardo Sheffield obtuvo 24.4 por ciento y Alma Alcaraz 23.4, al promediar las tres encuestas.

El ex Procurador del Consumidor afirmó que aceptaría la senaduría si así lo determinaba el partido, para dejar la candidatura a su adversaria.

Después de tener todos los resultados, la dirigencia nacional se reuniría en las primeras hoy de hoy con los punteros de cada entidad para acordar la regla de paridad.