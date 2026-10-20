Josué Canela Agencia Reforma

CDMX.- El conflicto entre Gloria Trevi y Penguin Random House por el libro «Todo a la Luz», de Karla de la Cuesta, plantea una discusión sobre el derecho a la imagen y la libertad de expresión, explicó Marco Morales, especialista en derechos de autor.

El experto señaló que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) deberá determinar si las fotografías de la cantante fueron utilizadas con fines comerciales o como documentos periodísticos de interés público.

Las imágenes incluidas en la publicación corresponden a materiales difundidos previamente por la prensa sobre el caso Trevi-Andrade, con referencias a sus fuentes originales.

El IMPI resolvió inicialmente a favor de Trevi, ordenando retirar los ejemplares, eliminar fotografías y referencias a su nombre, además de imponer una multa de 500 mil pesos. La editorial impugnó la resolución ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Morales advirtió que estas medidas podrían generar censura indirecta y desalentar investigaciones periodísticas sobre personajes públicos.

Paralelamente, Emma Coronel inició otro procedimiento contra Penguin Random House por el uso presuntamente no autorizado de su imagen en la portada del libro «Emma y las Otras Señoras del Narco», de Anabel Hernández. Su defensa reclama una compensación económica por el supuesto uso comercial de la fotografía.