Jose Julio Colin Gallegos Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La DEA habilitó líneas de denuncia para recibir información sobre integrantes del Cártel de Sinaloa, funcionarios que presuntamente colaboren con organizaciones criminales y redes dedicadas al lavado de dinero para financiar el narcoterrorismo.

El director de la agencia, Terry Cole, informó que la DEA recibirá reportes sobre Sinaloa a través del número de WhatsApp y Signal (+1-858-298-5670), el identificador de Threema PTJ4HS3J y el correo electrónico MFSinaloaTipLine@dea.gov. Aseguró que las denuncias podrán realizarse de manera confidencial y anónima.

Asimismo, anunció que mañana se darán a conocer los canales de denuncia para Jalisco y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La apertura de estas líneas ocurre en medio de la presión de autoridades y exfuncionarios estadounidenses por el caso del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado formalmente en Nueva York, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios, de presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Derek Maltz, exdirector interino de la DEA, pidió al Gobierno de México enviar a Rocha Moya y al narcotraficante Fausto Isidro Meza Flores, «El Chapo Isidro», a Estados Unidos para que enfrenten la justicia.