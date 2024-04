Staff Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- El Gobierno de Ecuador declaró ayer persona non grata a la Embajadora de México por las declaraciones del Presidente Andrés Manuel López Obrador del miércoles pasado sobre las elecciones en ese país y el asesinato del candidato Fernando Villavicencio.

«En el contexto de las recientes y muy desafortunadas declaraciones del Presidente de México sobre las elecciones de 2023 en el Ecuador y el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio, el Gobierno de la República ha decidido declarar ‘persona non grata’ a la Embajadora de México en Quito, señora Raquel Serur Smeke», informó la Cancillería ecuatoriana en un comunicado.

«El Ecuador se encuentra aún viviendo el luto por ese lamentable hecho que causó conmoción en la sociedad ecuatoriana y atentó contra la democracia, paz y seguridad», agregó.

López Obrador habló sobre Ecuador en su conferencia mañanera del miércoles, específicamente sobre la candidata ecuatoriana Luisa González, cercana al ex Presidente Rafael Correa, sin mencionarla por nombre.

«Hubo elecciones en Ecuador, iba la candidata de las fuerzas progresistas como 10 puntos arriba. Entonces, un candidato que habla mal de la candidata que va arriba de repente es asesinado, y la candidata que iba arriba se cae, y el candidato que iba en segundo sube. Pero la candidata que queda después de este asesinato como sospechosa sigue haciendo campaña en circunstancias, considero, muy difíciles, porque imagínense a todos los medios», declaró.

«¿Y qué implementan o cuál es la segunda etapa? El crear un ambiente enrarecido de violencia, al grado que van los candidatos –y esto lo difunden todos los medios– con chalecos (antibalas) a los debates. Pero todo armado. Pues no ganó la candidata y lo más lamentable es que continúa la violencia, que utilizaron nada más el momento».

Las declaraciones de AMLO hicieron enojar también a la esposa del asesinado candidato, quien acusó al Mandatario mexicano de tener vínculos con el narcotráfico.

«Lamentable la declaración del Presidente de México sobre el magnicidio de mi esposo Fernando Villavicencio. Las fuerzas progresistas que tanto defiende están vinculadas al crimen organizado y narcotráfico, son sospechosos oficialmente de participar como autores intelectuales del horrendo crimen», escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

«En nombre de mi familia exijo respeto por la memoria de Fernando, y al Presidente López Obrador: ¡silencio! No tiene calidad moral de hablar de democracias cuando en su país mantiene vínculos con grupos que responden a estos mismos grupos que operan en nuestro país».

Ecuador sufre desde 2021 una fuerte ola de violencia por la disputa entre grupos del narcotráfico vinculados con cárteles colombianos y mexicanos.

El ex Presidente ecuatoriano Rafael Correa, en tanto, criticó la decisión del Gobierno de expulsar a la diplomática mexicana, señalando, en su cuenta de X, que «el país está en manos de aficionados».