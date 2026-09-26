Diana Mayumi Suzuki Perea Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: La Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los jóvenes deben estar abrazados por el Gobierno y sus familias para evitar que se acerquen a grupos criminales.

Durante su visita a Michoacán, uno de los estados con mayores índices de violencia, afirmó que su Administración ha destinado recursos para construir más escuelas y ampliar planteles de educación media superior y superior.

«Los jóvenes no tienen nada que hacer cerca de un grupo delincuencial, tienen que estar abrazados por el Gobierno y sus familias en la escuela, por eso estamos haciendo más escuelas en Michoacán», sostuvo.

Informó que en la entidad se construyen tres nuevas preparatorias, en Zacapu, Morelia y Uruapan, así como tres unidades de la Universidad Nacional Rosario Castellanos.

Sheinbaum resaltó que en Michoacán todos los estudiantes, desde primaria hasta educación superior, reciben becas.

Detalló que 256 mil 373 niñas y niños de primaria recibieron la beca Rita Cetina para útiles y uniformes escolares, mientras que en secundaria fueron beneficiados 189 mil 417 alumnos. En preparatoria, añadió, 128 mil 204 jóvenes recibieron la beca Benito Juárez.

En el Pabellón Don Vasco, donde fue recibida con gritos de «¡Presidenta, Presidenta!», Sheinbaum dijo que este año se distribuirá un billón de pesos en programas sociales en todo el País y que en Michoacán hay un millón 682 mil 500 beneficiarios.

«Dicen los que están en contra nuestra que no deberíamos estar regalando el dinero, es falso, no se regala, es regresarle al pueblo el dinero que pagó al pueblo en impuestos», indicó.

La Mandataria visitó el Estado como parte de su gira por todo el País con motivo de su Segundo Informe de Gobierno. El Gobernador morenista, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que Michoacán fue la primera Entidad del País en contar con becas durante toda la trayectoria educativa, desde primaria hasta universidad.

Agradeció a Sheinbaum por el Plan Michoacán, mediante el cual, dijo, se han canalizado alrededor de 57 mil millones de pesos, no solo para ayudas sociales, sino también para infraestructura.

«Estamos contigo porque has defendido la dignidad y el honor de la República. Desde el inicio de tu gobierno, Presidenta, has caminado con nosotros. Por eso hoy queremos agradecerte, de manera muy especial, por el plan Michoacán, por la Paz y la Justicia», dijo.