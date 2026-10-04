Abraza Riva Taylor el español

Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. – El impacto de Bad Bunny en la industria musical ha impulsado a intérpretes de habla inglesa a experimentar con el español, como la cantante y compositora británica Riva Taylor, quien estrenó el sencillo “Verano (en la Boca)”.

La intérprete de jazz pop reconoció la influencia de artistas latinos y consideró que el español ofrece una riqueza fonética que atrae a músicos internacionales. Mencionó también a Bruno Mars, quien recientemente ha incorporado este idioma en sus canciones.

Taylor explicó que “Verano (en la Boca)” funciona como una carta de amor al verano y amplía su exploración de nuevos sonidos. Su acercamiento al español comenzó hace varios años y tomó fuerza durante una visita a México.

En 2023 lanzó “Cubano”, colaboración con Juan Luis, de Los Rumberos, experiencia que le permitió familiarizarse con el idioma. Durante la composición de su nuevo sencillo, algunas expresiones surgieron de manera natural, entre ellas “solo quiéreme”.

La artista, que inició su carrera a los 12 años, ha transitado por el jazz, rock, pop y ritmos afrocaribeños.