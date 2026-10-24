Abraza la nostalgia

Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX. -Las historias de amor y desamor pueden contarse de muchas formas, y Kalimba eligió hacerlo a través de su música y sus próximos conciertos.

El ex OV7 tiene seis fechas confirmadas en La Maraka para noviembre y diciembre, para las cuales se armó una narrativa que entreteje sus éxitos como solista, villancicos y canciones que clasifica como predilectas.

En Navidad y fin de año, dijo en entrevista, hay seres humanos que experimentan la soledad y la nostalgia de una forma muy dolorosa, y esto es el punto de inicio de su relato musical.

«Una de las principales situaciones que se da en Navidad es que alguien está triste porque vive el desamor. El relato de mi concierto inicia con eso, y hay una trama, y debe haber una continuidad y llega a la felicidad.

«El concierto es como una catarsis, van saliendo cosas. Para mí tiene que ver con las cosas que me da Dios y aunque sé que esa no es su fecha de nacimiento, sí es el festejo», aseguró Kalimba.

Ese concepto del show, que presentará el 19, 20 y 21 de noviembre y el 3, 4 y 5 de diciembre, resuena en el intérprete de «Tocando Fondo», quien reflejará los momentos agridulces que llegó a experimentar.

«A partir del divorcio de mis padres, cuando tenía 13 años, hasta que nació mi hija, yo no disfrutaba Navidad. Y buscaba compañía porque no me sentía feliz, era una fecha que no me gustaba.

«La salida de mi vida no es el nacimiento de mi hija, sino conocer de una manera personal y más profunda a Dios», comentó el músico cuya primogénita es Aitana, quien ya tiene 18 años.

Christmas Soul es el nombre del espectáculo que se gestó durante varios meses y surgió a partir de una propuesta de Ari Borovoy, de ofrecer una residencia.

«Un día Ari me dijo ‘vengo de Las Vegas, de ver a Bruno Mars. Creo que si alguien puede hacer algo como él, una residencia, eres tú’.

Para este concierto, el cantautor y el productor musical tienen un grupo de músicos, llamado Happy Kiddos, quienes serán los coestelares.