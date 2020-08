Lorena Corpus Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Lo que vive Kinky hoy en día es sin precedente. Nunca antes había permanecido tanto tiempo en un solo lugar como ahora lo hacen en tiempos de la Covid-19, pero le ha encontrado ese lado positivo al parón y se ha puesto creativo.

“Esta pandemia, si le vemos las partes positivas, creo que como artista y como alguien que está todo el tiempo de gira, moviéndose, pues ha sido algo agradable. He tomado como la parte positiva de todo esto”, compartió el vocalista Gil Cerezo.

Una de las ventajas que ha experimentado el también DJ y sus compañeros es el compartir más con la familia.

“Nunca había estado más de 20 días en un sólo lugar en más de 20 años”, afirmó el cantante.

En tiempos de coronavirus la industria del entretenimiento se ha visto en la necesidad de renovarse y ellos también.

“El mundo del espectáculo se transforma y está tratando de llegar a nuevas cosas, sobre todo digitales”, aseguró.

El músico hizo mención al respaldo que ahora tienen las bandas y artistas solistas por parte de las grandes compañías que respaldan los shows en línea.

“Hay una transición en cuanto a los patrocinios porque están moviendo sus fichas hacia el lado de hacer los lives (en vivo), para organizar cosas grabadas o simultáneas, espectáculos que de cierta manera se disfrutan de una forma distinta a través de un teléfono, una televisión o una computadora”, dijo.

Como todas las bandas, Kinky se adapta a la nueva normalidad. Ya participó un festival virtual llamado Conecta y se prepara para otro mucho más especial, adelantó el músico, sin revelar detalles al respecto.

“Como artista uno tiene dos fases: la de estar girando y demostrar el material que hace. Y la otra es la parte creativa.

“He aprovechado mucho para estar aquí, en mi casa porque nunca había estado más de 20 días en un solo lugar desde hace 20 años. Ha sido un bonito shock. He disfrutado como la parte cálida.

“Pero sobre todo es aprovechar la parte del parón para hacerlo creativo y sí he estado escribiendo muchas canciones”.

Algunos de esos temas ya están listos para ser compartidos, pero mientras llegan en esta cuarentena la banda regiomontana decidió explorar ese lado sensual que incite al baile con una mezcla por demás ardiente: el ritmo electrónico, el hip hop y hasta el regional mexicano.

Esta combinación musical llega con la aportación que Gil Cerezo, Ulises Lozano, Carlos Chairez, Omar Góngora y César Pliego hicieron en “Me Gusta”, una canción de La Plebada (un grupo de regional urbano) en la que participan con su toque electro-pop.

Aunque la canción fue grabado el año pasado, el video recién se estrenó en YouTube.

ASÍ LO DIJO

“(La pandemia) Nos ha pegado al igual que a todos, sobre todo en el ámbito de las personas que nos dedicamos a hacer espectáculos en vivo, esto ha sido un parón por completo”.

Gil Cerezo, vocalista de Kinky

