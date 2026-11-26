Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- Tras coronarse como Miss Universe, Jennifer Barreto expresó su compromiso de aprovechar la plataforma internacional para promover el respeto, la solidaridad y el servicio a los demás, independientemente de las nacionalidades.

En conferencia de prensa, la puertorriqueña manifestó que está preparada para asumir las responsabilidades que implica el título y aseguró que buscará ganarse el cariño del público mediante su trabajo.

Originaria de Mayagüez, Barreto es modelo, psicóloga y especialista en trabajo social clínico. La representante de Puerto Rico se impuso a las concursantes de República Dominicana, Venezuela, Filipinas y Nueva Zelanda durante la edición conmemorativa del 75 aniversario del certamen, celebrada en el Coliseo José Miguel Agrelot, en San Juan.

Después de obtener la corona, Jennifer sostuvo encuentros con las cuatro finalistas del concurso, directivos de la organización Miss Universe e integrantes de su familia.

La nueva reina de belleza destacó que su trayectoria personal y profesional le ha permitido afrontar situaciones complicadas y encontrar en la filantropía una oportunidad para establecer vínculos con otras personas.

Barreto afirmó que su participación en el certamen responde a un propósito que trasciende la competencia y que aprovechará su reinado para impulsar acciones de servicio, fortalecer los vínculos humanos y contribuir al bienestar colectivo.