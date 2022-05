Sergio Alonso Méndez

La Noticia:

¿Qué es Roe vs. Wade y por qué está en el centro de la batalla política por el aborto en EE.UU.?… (bbc.com).

Comentario:

El aborto está de nueva cuenta en el centro del debate en los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿Por qué hay de nueva cuenta manifestaciones Pro-vida y la contrapartida Pro-decisión a las afueras de la Suprema Corte? Debido a un borrador elaborado por uno de los jueces que fue filtrado. Un simple borrador y no una votación. De hecho, la votación se espera que sea hacia finales de junio. Lo cual muestra el poder de las filtraciones. Esta vez no fue en WikiLeaks sino en el sitio politico.com, una página web propiedad de un alemán que ha ido aumentando en importancia.

¿Por qué no esperar a la votación en la Suprema Corte para iniciar la discusión? Recordemos que en Estados Unidos la Suprema Corte consta de 9 miembros, así que con cinco votos las decisiones son aprobadas. Resulta que, en la época de Donald Trump en la presidencia, le tocó nominar a tres de los jueces que hoy se encuentran. Eso provocó en la corte un 6-3 respecto a las preferencias conservadoras/liberales de la misma. Con seis ministros Pro-vida, se especula que el caso Roe vs. Wade sea revertido, lo que implicaría una prohibición del aborto. Recordemos que la decisión de ese caso en 1973 se consideró la base para la legalidad del aborto en el país.

De ser revertido, trece estados de inmediato aplicarían leyes antiaborto y otros doce las aplicarían en pocas semanas. Aún existirían estados donde se permite el aborto, principalmente donde existen gobernadores y mayorías demócratas, pero existiría una división en la “Unión” Americana. Se dice que la ley antiaborto afectaría principalmente a mujeres pobres, ya que las de mayor poder adquisitivo, viajarían, por ejemplo, a California, a realizar los abortos.

Es inevitable el debate. Quienes están por la decisión, manejan argumentos y frases al estilo de “Mi cuerpo, mi decisión”, “Como mujer esperaría tener más derechos que un arma”, “Hoy es el derecho de abortar, mañana ¿qué derecho nos quitarán?”. Por supuesto que un embarazo no deseado cambia la vida de las mujeres y de alguna forma quienes están en este grupo alegan que no es justo que se suspendan sueños y carreras profesionales.

Quienes están aplaudiendo a la Suprema Corte, los Pro-vida, insisten que tener un hijo no es una maldición, sino, aunque la vida se transforme, es una bendición. Los lemas que ellos manejan son del estilo: “El cuerpo del bebé no es el tuyo”, “Vida es la decisión de Dios”, “En favor de todos los que no pudieron ser”. ¿De qué lado se decanta usted?

Tanto el presidente Joe Biden como la vicepresidente Kamala Harris, como buenos demócratas, están molestos. Biden sugiriendo al Congreso buscar una ley que impida el efecto de la potencial decisión en la Suprema Corte e insinuando que los gobernadores demócratas pongan algún tipo de candado en sus estados. Harris, por su parte, publicó un tuit expresando: “Si la corte revierte Roe vs. Wade, será un asalto directo sobre la libertad”.

Se acercan las elecciones para el Congreso y este tema del aborto sin duda tendrá su impacto sobre las mismas. La última encuesta, en 2019, indicaba que el 62% del público en Estados Unidos consideraba que el aborto debe ser legal en todos o la mayoría de los casos. Eso deja un 38% a quienes argumentan ser Pro-vida. Si los porcentajes se mantienen, las elecciones podrían volcarse en favor de los demócratas. Veremos qué tanto impacta el tema.

Sergio Alonso Méndez posee un doctorado en Negocios Internacionales por parte de la Universidad de Texas

salonsomendez@gmail.com

¡Participa con tu opinión!