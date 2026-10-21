La Universidad Panamericana Campus Aguascalientes fue sede del panel “¿Cómo cuidas tus riñones? Un diálogo por la salud renal, un intercambio sobre los factores de riesgo, la detección temprana y las medidas preventivas frente a las enfermedades renales que afectan a la población.

En el encuentro la diputada Alma Hilda Medina Macías, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso del Estado, y José Manuel Arreola Guerra, director del INAER, respondieron las inquietudes de los universitarios y destacaron la importancia de identificar cualquier alteración en el funcionamiento de los riñones.

En el diálogo, ambos panelistas señalaron al agua como uno de los posibles factores relacionados con la incidencia de padecimientos renales en la entidad.

La legisladora planteó la instalación de filtros de agua en escuelas y viviendas, además de recomendar evitar el uso de agua directamente de la llave para preparar alimentos. También promovió la realización de pruebas de tamizaje renal como medida para detectar posibles afectaciones antes de que se presenten complicaciones.

Medina Macías explicó que estas pruebas permiten identificar indicios de problemas renales y facilitar la atención médica oportuna. Por su parte, Arreola Guerra advirtió sobre los posibles riesgos del consumo de suplementos no regulados, debido a sus efectos potenciales sobre la función renal.

Al concluir el encuentro, José Bassol, jefe de la Academia de la Facultad de Derecho de la UP, entregó reconocimientos a los participantes por su intervención en las actividades de promoción de la salud entre los estudiantes.