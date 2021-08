Israel Sánchez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Conforme la pandemia de Covid-19 en México vive una tercera ola de contagios y hospitalizaciones, resulta cada vez más evidente para los expertos la necesidad de vacunar no sólo a adultos y adolescentes, sino a niñas y niños.

Mientras en un principio los niños no llegaban a presentar cuadros severos de la enfermedad con la misma alta frecuencia que personas adultas, esto ha comenzado a cambiar, en especial a partir del surgimiento de nuevas variantes más infecciosas y agresivas, como es el caso de Delta.

“Sí se deben de vacunar, obviamente los niños se tienen que vacunar, porque ya se está viendo que la variante Delta sí está enfermando a niños, se están enfermando cada día más”, consideró la doctora en biología molecular Roselyn Lemus, quien desmitifica esa idea de que los menores no enfermen gravemente o incluso fallezcan por este mal.

Hasta el 25 de julio pasado, en México se habían contagiado 57 mil 490 menores de entre 0 y 17 años, y habían fallecido 595, de acuerdo con cifras oficiales.

Para el doctor en química Mauricio Comas García, colíder del desarrollo de una vacuna contra el SARS-CoV-2 en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), lo más probable es que las agencias reguladoras internacionales aprobarán la vacuna para esta población, lo cual resultará muy importante para poder cortar la transmisión de un virus que puede mutar en cada nueva infección y permitiría garantizar un regreso mucho más seguro a clases presenciales.

“Si pudiéramos vacunar al 100 por ciento de ellos, entonces podríamos estar seguros de que no va a haber problemas en las escuelas. En medio de un repunte tan grande como el que se está viviendo ahorita, no se puede regresar si los niños no están protegidos”, manifestó el científico. “Abrir sin tener a todo el mundo vacunado puede resultar en una irresponsabilidad”.

En cuanto los resultados demuestren la seguridad de la vacuna, no habría argumento alguno que refute la vacunación en menores de 12 años, explicó la pediatra infectóloga Yolanda Cervantes.

“En este momento hay más de 30 estudios clínicos en el mundo que se están llevando a cabo en población infantil, y hasta que no se tengan los resultados, que pasen todas la pruebas por la comunidad científica y las autoridades regulatorias, es cuando tú vas a poder vacunar niños.

“El objetivo número uno en el desarrollo de vacunas es la seguridad de las mismas, adicional a la efectividad -qué tanto previenen la enfermedad-. Desde esa perspectiva, necesitamos todos los estudios sólidos y los resultados para poder saber si se pueden aplicar en niños menores de 12 años”, señaló la especialista.

Así vacunan en el mundo

Los países que aplican vacunas entre menores de edad lo hacen a partir de los 12 años.

– Estados Unidos vacuna a niños de entre 12 y 15 años. Prevén ir a un público más joven en 2022.

– Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Francia y San Marino vacunan a partir de 12 años

– Hungría comenzó a vacunar a adolescentes de 16 a 18 años

– En México, la vacuna Pfizer fue aprobada para su aplicación a partir de los 12 años, pero aún no se aplica.