Érika Hernández Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Integrantes de la Conferencia Nacional de Gobernadores, de la mayoría morenista, demandaron ayer que el Instituto Nacional Electoral (INE) sea menos restrictivo con el Presidente Andrés Manuel López Obrador para que pueda hablar de asuntos coyunturales en sus mañaneras.

Alfonso Durazo, Mandatario de Sonora, pidió no imponer tantas limitantes a los partidos en los procesos internos que realizan actualmente.

«Yo creo que hay que contextualizarla -las declaraciones de los Mandatarios- en el ámbito de la libertad de expresión, y en ese sentido debe respetarse el derecho del Presidente a compartir su interpretación sobre los acontecimientos sobre la realidad nacional», planteó el también presidente del Consejo Nacional de Morena.

«Nada ayuda a la consolidación de la democracia, a la participación ciudadana, que se le imponga restricciones al Presidente de la República en un espacio que es común a todos los Jefes de Estado en el mundo», afirmó el también presidente del Consejo Nacional de Morena.

Consideró que los procesos internos partidistas no se pueden someter a una disposición diaria.

«Deben dejarlos fluir y, en todo caso, si hay faules o violaciones a una disposición, hay que cantar ese faul, pero hay que dejar fluir, tanto el proceso interno de Morena como el de nuestros adversarios políticos. Eso ayudará mucho a estimular la participación de la gente y consolidar nuestra democracia, que es un objetivo compartido entre las autoridades estatales y el INE», dijo ante consejeros y después ante los medios.

Pese a que estuvieron invitados los 32 Mandatarios estatales, pues en 2024 en todas las entidades habrá algún tipo de elección, sólo acudieron siete morenistas: Campeche, Quintana Roo, Guerrero, Morelos, Sonora, Michoacán y Sonora, así como representantes de otros 16 estados.

El presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), Salomón Jara, expuso que para la 4T la prioridad es la libertad de expresión, sin referirse directamente al Presidente López Obrador.

«Nos interesa que las elecciones sean limpias y libres, que se respete la voluntad popular y que se garanticen el derecho a la participación y la libertad de expresión. Nadie debe ser silenciado», apuntó.

También defendió el proceso interno de su partido, y aseguró que «ahora ya no hay tapados como antes», por lo que el INE debe regular, pero no frenar el activismo que existe en las calles.

Aseguró que juntos debían trabajar en las nuevas regulaciones, conforme a las realidades políticas-partidistas.

La Gobernadora de Campeche, Layda Sansores, se quejó de los resolutivos del INE y Tribunal Electoral por violencia política de género, al acusar a diputadas del PRI de relacionarse con el dirigente del tricolor, Alejandro Moreno, por lo que pidió que el organismo emita reglas sobre qué pueden decir y qué no.

«Cuáles son los criterios para cuando es violencia de género y cuándo no, cuando puede ser un comentario de mal gusto o una agresión. Me podrían poner en el cuadro de honor de los infiernos, pero yo sé cuál es mi lucha», argumentó.

La presidenta del Instituto, Guadalupe Taddei, alertó que los recortes presupuestales dejaron a los institutos locales en situación de vulnerabilidad, por lo que debido a que todos los estados tendrán algún tipo de elección, deben entregarles recursos para 2024.

«Pedimos la comprensión de las autoridades en los estados. Sabemos de las reestructuras presupuestales, somos respetuosos de ellas y de la autonomía», dijo tras solicitar que se reciba al delegado estatal del INE junto con el presidente del Ople para revisar su presupuesto.

A los Gobernadores se les entregó una carpeta sobre qué declaraciones pueden hacer y qué no durante el proceso electoral.