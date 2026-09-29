Lorena Jiménez Agencia Reforma

GUADALAJARA, Jalisco.- El influencer Abel Sáenz, conocido como “Abelito”, manifestó su inconformidad por las faltas de respeto que sufrió su madre, Cristina Romero, durante la celebración de su cumpleaños número 27, y adelantó que analiza posibles acciones legales.

Durante una transmisión en Instagram, el creador de contenido señaló que su madre se encuentra afectada por lo ocurrido y por los comentarios posteriores de Naim Darrechi y Agustín Fernández.

La polémica surgió después de que circularan videos del festejo, realizado el domingo en la Ciudad de México, en los que ambos jóvenes rodean a Romero para realizar un baile que fue señalado en redes sociales como invasivo. Posteriormente, también hicieron comentarios sobre ella que generaron críticas entre los seguidores de Abelito.

Darrechi y Fernández ofrecieron disculpas públicas tras la controversia. Sin embargo, Abelito consideró que estas deben dirigirse personalmente a su madre y sostuvo que este tipo de conductas son inadmisibles independientemente de quién sea la persona afectada.

El influencer explicó que continuará conversando con su madre para determinar si desea proceder legalmente y agregó que su equipo jurídico ya revisa el caso.

Abelito participó en La Casa de los Famosos México y recientemente ha formado parte de la obra El Tenorio Cómico.