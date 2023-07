Staff Agencia Reforma

SAN FERNANDO, Tamaulipas.- El desafío del crimen organizado en Tamaulipas sigue imparable y ayer nuevos enfrentamientos sacudieron las carreteras que unen el sur y el norte del estado, con saldo de nueve sicarios abatidos.

De acuerdo con fuentes del Ejército, un convoy de camionetas con hombres armados atacó en Valle Hermoso a militares quienes repelieron la agresión e iniciaron una persecución que terminó con otro enfrentamiento en San Fernando, donde abatieron a los pistoleros.

Por la mañana, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas reportó el enfrentamiento en el ejido Alfredo V. Bonfil, en el municipio de Valle Hermoso -cerca de Matamoros-, pero hasta anoche no había dado un saldo oficial.

Sin embargo, por la tarde, fuentes militares confirmaron que en el tiroteo fueron «neutralizados» nueve sujetos armados.

Tras repeler y abatir a los pistoleros, precisaron, los soldados aseguraron tres camionetas, nueve armas largas y un arma corta.

En el reporte policiaco consta que los hechos comenzaron a las 9:00 horas de ayer cuando el convoy de camionetas de sujetos armados sorprendió a los militares que patrullaban la carretera Valle Hermoso-San Fernando.

Luego de la agresión, donde un soldado habría resultado herido, pero no de gravedad, el grupo recibió apoyo de compañeros y de la Guardia Estatal por lo que persiguieron a los miembros de la delincuencia organizada.

En el poblado La Loma, cerca del ejido El Coyote, ya en jurisdicción del municipio de San Fernando, los alcanzaron y se suscitó otro enfrentamiento, que dejó el saldo de los nueve abatidos.

Los elementos militares, contaron las fuentes, esperaron la llegada del personal ministerial de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Fiscalía del Estado para que dieran fe de los hechos y brindar seguridad.

Personal de ambas Fiscalías trasladó los cadáveres al Servicio Médico Forense para realizar las necropsias de ley.

Los vehículos asegurados, armamento y otros accesorios bélicos fueron puestos a disposición del ministerio público federal.

Las carreteras que conectan el sur y el norte de Tamaulipas se han convertido en el campo de batalla de grupos criminales que se disputan el control territorial para el tráfico de personas, drogas y armas.

Se trata del tercer hecho violento de alto impacto en apenas cinco días en la región.

El pasado lunes, un grupo armado atacó el convoy en el que se desplazaba Héctor Joel Villegas, Secretario General de Gobierno de Tamaulipas y principal operador político del Gobernador morenista Américo Villarreal.

El atentado se dio durante la madrugada en la carretera Reynosa-San Fernando, por la que Villegas buscaba llegar a Ciudad Victoria tras dejar su casa en Río Bravo. No se reportaron víctimas ni detenidos.

Dos días después, el miércoles, delincuentes desataron ataques y narcobloqueos en el sur de Reynosa, que afectaron también a la carretera a San Fernando.