Staff Agencia Reforma

CIUDAD JUÁREZ, Chihuahua.- Sólo cuatro días duró fuera de prisión Ernesto Alberto Piñón de la Cruz, alias «El Neto», líder de «Los Mexicles», tras su violento rescate del Cereso el 1 de enero en el que 10 custodios fueron ejecutados y 7 reos murieron.

El capo que acumulaba 140 años de prisión por diversos delitos fue abatido luego de que su escolta lo dejara solo y escapara.

Como parte de la labor de inteligencia de las autoridades, el capo fue ubicado en un domicilio de la Colonia Azteca de donde escapó junto con una célula de seguridad.

Tras una persecución, el auto en el que viajaba el capo se impacta en una gasolinera, sus escoltas se dan a la fuga en otro vehículo y los agentes se concentran en el objetivo principal, «El Neto».

«Disparó en contra de las fuerzas del orden, resultando (en el enfrentamiento) herido de gravedad y falleciendo posteriormente cuando era trasladado a las instalaciones de la Fiscalía de Distrito Zona Norte», explicó la Fiscalía General del Estado en un boletín.

En conferencia de prensa, Jesús Manuel Carrasco, Fiscal de Distrito Zona Norte detalló que decidieron no llevar a un hospital a «El Neto», para evitar poner en riesgo a la población.

Cuestionado sobre cuántos disparos recibió el capo y en qué partes, luego de que en redes circulara una imagen de «El Neto», ya sin vida en la caja de una pick up, con sangre aparentemente en la nuca y las manos esposadas hacia atrás, el Fiscal dijo que estaban en la espera de la necropsia de ley.

Por su parte, el Fiscal General del Estado, Roberto Fierro, detalló que tras el enfrentamiento fue asegurado el vehículo marca BMW línea X6 tipo camioneta modelo 2014 color blanca con placas de circulación del estado de Chihuahua, así como 10 armas largas de diversos calibres, un arma corta color negro calibre 45, seis cargadores abastecidos de diversos calibres.

Antes y después del enfrentamiento se registraron diversos hechos delictivos distractores, como la quema de vehículos y un domicilio, así como el ataque a dos establecimientos.

Fierro afirmó que no se registraron personas lesionadas o fallecidas y que no hay más detenidos.

«No, iba él en el vehículo, iba otro (auto) como escolta que era de los que le daban, brindaban la seguridad y cuando éste se choca en la gasolinera, el otro vehículo se da a la fuga. Nosotros vamos por el objetivo principal», subrayó.

El grupo «Los Mexicles» en distintas épocas se ha asociado con «La Línea», del Cártel de Juárez; con «Gente Nueva», del Cártel de Sinaloa, y con el Cártel de Caborca.

Por la tarde, autoridades de Chihuahua recapturaron a otro reo evadido en posesión de una porción de cristal y una pistola escuadra calibre .40 junto con una mujer de 19 años.