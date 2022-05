“El Rey de las Taquillas”, abarrotó como es su particular costumbre el Palenque de la Feria Nacional de San Marcos.

Abrió el grupo CuatroPunto5 de Guadalajara, Jalisco a las 12:05, más no tuvieron la respuesta más favorable pues el público se expresó ansioso por ver al artista por el que pagaron.

El conjunto aún enjundioso continuó cantando, de hecho más de lo normal. 12:40 se retiraron del escenario.

Los silbidos no se hicieron esperar y a las 12:48 pusieron el video de «Incomparable», luego “Tenías razón» y «Ya te la sabes». Fue hasta la 01:01 a.m. que sonó «En la frontera» como tema inicial y por fin Julión salió a cantar. Siguió «La María» y luego «Las mulas de Moreno» y de esa manera comenzó el recuento de los 15 años de historia que recién Julión celebró.

Álvarez tenía una energía desbordada poco vista, se caracteriza por enérgico, pero su cierre en el Palenque fue exorbitante, brincaba y bailaba con mayor potencia, digna de la Feria Nacional de San Marcos.

En previa rueda de prensa, platicó sobre el gusto de celebrar sus primeros 15 años de historia de éxitos en el mundo de la música, y le ha tocado la mejor celebración, pues ha estado trabajando sin descanso. Para el festejo del Día de las Madres estará trabajando, y le dejó buenos deseos a todas las madres de México, especialmente a la mujer que lo trajo al mundo y a su esposa que le dio dos hijas, mismas que pudo disfrutar como nunca en tiempos de pandemia, por lo que para él fueron buenos momentos. En redes, «Los pasos de Julión» es una cuenta que se abrió para desmentir cualquier cosa, dado que no puede tener personales y muchos perfiles se hacían pasar por él, dice que han respetado todo mandato legal, y hasta que puedan tener plataformas, lo harán.

Así se concluyó, con dos horas de norteño banda la edición 193 de la Feria Nacional de San Marcos. (Rebeca Aguilera/El Heraldo)

