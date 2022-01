Piden tiendas de abarrotes al Ayuntamiento de Aguascalientes que haya piso parejo en la aplicación del Decreto que limita el horario de operación hasta las 11 de la noche, dado que las tiendas de conveniencia no lo están respetando a cabalidad, denunció el presidente de la Asociación de Abarroteros Unidos, Gilberto López Torres.

Señaló que tras la entrada en vigor del Decreto que hace énfasis de que ciertos giros deben cerrar a las 11 de la noche, varios integrantes de dicha asociación le reportaron que lamentablemente muchas tiendas de conveniencia hicieron caso omiso del mismo y fue el caso de algunas ubicadas sobre el bulevar Guadalupano, en Adoratrices, en Villas de Nuestra Señora de la Asunción y sobre el tercer anillo de circunvalación que estaban abiertas y operando normalmente después de dicho horario.

Por lo anterior, dijo que lamentablemente las tiendas de conveniencia se pasaron por el Arco del Triunfo el decreto, por lo que el piso no está parejo. “¿De qué se trata? Porque a nosotros como tiendas de abarrotes sí nos piden acatar. Ya estaba el personal de Reglamentos notificándoles y las patrullas estaban dando rondines en algunas de las tienditas y con las tiendas de conveniencia ¿qué pasó, de qué privilegio gozan?”.

Ante ello, indicó que ya mandó un mensaje al secretario del Ayuntamiento para ver que tomen cartas en el asunto, por lo que no van a quitar el dedo del renglón. “De por sí estamos perjudicados de que no hay dinero ni trabajo y las tiendas de conveniencia siguen laborando sin respetar el decreto, no hay una igualdad”.

López Torres señaló que esta ha sido una cuesta de enero muy difícil para todos los abarroteros, dado que sus ventas han estado muy bajas, las cuales llegan apenas a un 70%, ya que no ha habido mucha fluidez de dinero, aunado a que hay escasez de ciertos productos, tales como las sopas instantáneas, y el aumento desproporcionado en otros como el aceite, los cigarros y el refresco. “Se atraviesa por una situación difícil, no se han cerrado tiendas, seguimos apechugando, pero con esto es un poco triste”.

