El estreno de la película-concierto de Taylor Swift, «The Eras Tour», transformó las salas de cine en vibrantes karaokes, congregando a miles de «swifties» de todo el mundo, incluyendo Guadalajara. Este proyecto cinematográfico presenta un extenso setlist que abarca éxitos de toda la carrera de Swift, con casi tres horas de duración, y fue grabado en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Para algunos, representó la primera oportunidad de experimentar el tour internacional de la artista de 33 años, mientras que para otros, fue un reencuentro con el espectáculo en una nueva dimensión. El inicio del evento fue marcado por una cuenta regresiva que culminó con la explosiva alegría de los fans al aparecer Taylor en escena. Los primeros acordes de «Miss Americana & the Heartbreak Prince» dieron paso a otros éxitos como «Cruel Summer», «The Man», y «You Need to Calm Down». «You Belong With Me» emergió como el tema favorito de la primera parte, generando intensas emociones entre los asistentes.

Pese a las largas filas en las dulcerías y la rápida escasez de envases promocionales, la devoción de los fans fue inquebrantable, algunos de los cuales habían aguardado desde las 11:00 a.m. Expertos anticipan que la película podría recaudar entre 100 y 125 millones de dólares en su fin de semana de estreno, evidenciando el fenómeno global de su música y fandom. (Abril Valadez/Agencia Reforma)