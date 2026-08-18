Cesar Esteban Flores Rodríguez Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO: Costo de organización de elección de diputados federales en 2021 fue de casi 15 mmdp, pero en 2027 será de casi 24 mmdp, un aumento de 60%.

De esos 24 mil millones de pesos que el próximo año costarán los comicios para renovar el Congreso federal, casi la mitad será para la bolsa de los partidos políticos, de acuerdo con el proyecto de financiamiento.

La promesa de abaratar elecciones que hizo la Presidenta Claudia Sheinbaum quedó en entredicho.

En febrero pasado, al presentar su propuesta de Reforma Electoral, Sheinbaum dijo que buscaría reducir un 25 por ciento el costo de las elecciones.

«Estoy obligada a hacerlo, es un asunto de principios, que no cuesten tanto las elecciones», ofreció. Pero la reforma se quedó congelada por el rechazo del Verde y el PT.

El monto de 2027 será superior en 61 por ciento a los recursos entregados en 2021 para las campañas de la elección intermedia más reciente.

El próximo año, los partidos tendrán en sus bolsillos 10 mil 842 millones.

Morena, como el partido más votado en 2024, será el principal beneficiario: recibirá 3 mil 604 millones de pesos; el PAN tendrá mil 803 millones de pesos; el PRI contará con mil 372 millones de pesos; y Movimiento Ciudadano dispondrá de mil 354 millones.

El PVEM recibirá mil 167 millones, mientras que el PT tendrá 946 millones de pesos.

Los nuevos partidos Somos México y PAZ recibirán 246 millones 644 mil pesos.

Durante la sesión, el representante de PAZ, Ernesto Guerra, cuestionó la diferencia entre los recursos de los partidos consolidados y los nuevos institutos, al considerar que competirán en condiciones desiguales.

El consejero Uuc-kib Espadas sostuvo que no existe inequidad, sino una distribución diferenciada conforme al respaldo obtenido en las urnas.