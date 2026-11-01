Entre 50 y 60 inmuebles de interés patrimonial presentan algún tipo de deterioro en Aguascalientes, principalmente debido al abandono y la falta de mantenimiento, informó Christian Jesús Medina López Velarde, director del Centro del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en la entidad.

El funcionario explicó que el instituto tiene identificadas más de mil fincas de valor histórico y patrimonial en el estado, de las cuales un número reducido presenta afectaciones, particularmente aquellas que permanecen desocupadas y cuyos propietarios no realizan trabajos de conservación.

Señaló que, pese a las intensas lluvias registradas durante este año, no se han identificado daños importantes atribuibles directamente a las precipitaciones, aunque reconoció que existen construcciones cuyo estado de conservación representa riesgos para la población.

Advirtió que algunas fincas podrían presentar desprendimientos o derrumbes parciales, principalmente en techos y estructuras interiores, debido al deterioro acumulado por el paso del tiempo. Ante esta situación, el Centro INAH mantiene coordinación con Protección Civil para realizar recorridos de supervisión y detectar inmuebles que requieran medidas preventivas.

Explicó que, cuando Protección Civil identifica alguna construcción en condiciones de riesgo, informa al instituto para evaluar las acciones correspondientes, entre ellas determinar qué elementos deben retirarse y qué áreas necesitan acordonarse.

Subrayó que la prioridad de estas intervenciones es proteger la integridad de las personas, particularmente en los inmuebles que presentan daños estructurales y se encuentran en zonas de tránsito peatonal.

Asimismo, indicó que el INAH mantiene una vigilancia permanente sobre las fincas históricas, especialmente aquellas que permanecen abandonadas, debido a que la falta de mantenimiento incrementa su vulnerabilidad ante las condiciones climáticas.