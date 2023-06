GUADALAJARA, Jalisco.- El Comic-Con, uno de los festivales más esperados por los fanáticos de la cultura pop, fue afectado por el problema laboral que atraviesa la industria del entretenimiento en Hollywood. Varios de los principales estudios decidieron no tener una presencia significativa en este evento, programado para comenzar el 19 de julio en San Diego.

Según informes de Deadline, compañías como Universal Pictures, Marvel Studios, Lucasfilm, Sony Pictures y Netflix se encuentran entre las empresas que han optado por no asistir de manera destacada al fan-fest.

Esta decisión se produce en medio de la huelga del Sindicato de Escritores de América (WGA), que no logró llegar a un acuerdo con la AMPTP (Alianza de Productores de Medios de Entretenimiento). Además, el sindicato de actores SAG-AFTRA todavía se encuentra en negociaciones con los estudios, ya que su contrato expira el 30 de junio.

La incertidumbre generada por estas negociaciones ha llevado a los estudios a evitar planificar una presencia importante en caso de que los actores y escritores decidan no asistir. Sin embargo, se espera que los directores ratifiquen su acuerdo con la AMPTP más adelante.

Este golpe representa otro obstáculo para la Comic-Con, que ya se vio obligada a cancelar su evento principal en 2020 y 2021 debido a la pandemia de COVID-19. (Abril Valadez/Agencia Reforma)