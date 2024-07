Abandonan acto real por ‘seguridad’

Staff Agencia Reforma

El Rey Carlos III y la Reina Camila tuvieron que interrumpir su visita en Jersey, Islas del Canal, debido a una alerta de seguridad tras detectar un dron en las inmediaciones. Según el New York Post, los monarcas fueron evacuados a un lugar seguro después de que se identificara la potencial amenaza mientras Carlos III conversaba con Matt Taylor, fundador de Jersey Sea Salt.

Durante la charla, un agente de seguridad interrumpió abruptamente, instando al Rey a retirarse inmediatamente del lugar. Taylor relató al Telegraph que, aunque el Rey no pareció asustado, la seriedad de la situación llevó a una evacuación rápida.

Posteriormente, los monarcas fueron llevados al hotel Pomme d’Or para su protección. A pesar del incidente, el Palacio de Buckingham no ha emitido declaraciones sobre el suceso, pero el programa real continuó según lo planeado.

Michael Cole, ex corresponsal de la BBC y experto en la realeza, sugirió en GB News que la seguridad ha sido una prioridad creciente para Carlos III y Camila, especialmente tras incidentes recientes en Estados Unidos que han elevado la preocupación por su bienestar.