Un automovilista resultó lesionado, luego de ser brutalmente impactado por un tráiler, cuyo chofer se dio a la fuga con rumbo desconocido, dejándolo abandonado a su suerte.

El aparatoso accidente automovilístico se registró el sábado a las 22:15 horas en la carretera federal No. 45 Norte, a la altura del kilómetro 18+000, casi frente al Parque Industrial San Francisco de los Romo IV.

Un reporte al número de emergencias 911 indicaba que, en el sitio señalado líneas arriba, se había registrado un fuerte choque entre un tráiler y un vehículo particular, además de que, al parecer, había personas lesionadas.

Al lugar de los hechos, acudieron policías preventivos de San Francisco de los Romo, elementos de la Guardia Nacional, una ambulancia del ISSEA, y unidades de Bomberos Estatales, quienes procedieron a rescatar al conductor de un automóvil Honda Civic, modelo 2006, color tinto y con placas de circulación extranjeras.

El lesionado fue identificado como Armando, de 24 años, quien presentaba fractura de la cadera y del pie derecho, por lo que se le trasladó a recibir atención médica a las instalaciones del HGZ No. 3 del IMSS, en el municipio de Jesús María.

Se estableció que esta persona se desplazaba a bordo de su coche Honda Civic por la carretera federal No. 45 Norte en dirección de norte a sur, cuando, al llegar a la altura del kilómetro 18+000, fue impactado brutalmente en su costado derecho por un tráiler de características desconocidas, cuyo chofer trató de incorporarse sin precaución a los carriles centrales.

¡Participa con tu opinión!