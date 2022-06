Juan Carlos García Agencia Reforma

CDMX.- Por casi 20 años, Regina Orozco ha abanderado o apoyado distintas causas de la comunidad LGBT+, y si algo le alegra es que el camino recorrido no ha sido en vano. La artista celebró que en el Mes del Orgullo, y de cara al Pride Parade que se hará hoy en Ciudad de México, haya más libertad y visibilidad para la comunidad. «La primera vez que fui la reina gay fue hace 17 años, y sí, como me han dicho, yo soy miembro honoraria y vitalicia. Y me sigue dando mucha alegría que se haga el Pride, que se vayan sumando muchas personas, porque todo es para unirse y para darle visibilidad a una comunidad que necesita derechos, como toda persona», dijo Regina, en entrevista desde Cuernavaca.

