Cuando Martín Orozco asumió la gubernatura de Aguascalientes, jamás imaginó que en el último tercio de su sexenio tendría que afrontar situaciones tan complejas como la reducción de recursos federales, por lo que obligadamente deberá compactar las acciones delineadas en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.

Además, junto con otros nueve mandatarios estatales deberán diseñar la nueva relación con la Federación, luego que decidieron renunciar a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), lo que impone una interlocución distinta entre ambos niveles de gobierno.

Por si no fuera suficiente, debe replantear el gasto público estatal para dedicarle más recursos al sector salud y así se pueda atender la pandemia y sus efectos, que vino a cambiar la vida colectiva ya que nadie sabe cuándo termina esta pesadilla, o que por al menos disminuya.

La actual etapa es inédita en muchos sentidos, por ejemplo, el cuarto informe de gobierno que rindió Orozco Sandoval se circunscribió a la entrega por escrito ante el Congreso del Estado y a un mensaje que dirigió en medios electrónicos, en el que sintetizó lo que ha hecho su administración en este lapso y prevé lo que le espera a la entidad en los próximos 24 meses, mismos que sin ambages admitió que serán complicados.

Pidió a sus colaboradores una mayor entrega y un cierre de filas para hacer más con lo que se disponga. En la unidad, la dedicación y el esfuerzo estarán los resultados, reiteró, por lo que sin descuidar la atención al coronavirus hay que trabajar con intensidad para lograr las obras y servicios que demandan los distintos núcleos sociales.

El propósito con el que se arrancó es el mismo que se tiene ahora y con el cual confía que puede concluir, de ser una administración que fije rumbo y destino para las que le sucedan, por lo que exhortó a los ciudadanos a estar atentos al desarrollo de los acontecimientos, considerando que se viven momentos trascendentales, “que definirán el rumbo del país, en el que será necesario incrementar el compromiso de todos con la democracia, la legalidad, el Estado de derecho, la seguridad, la superación de la pobreza, la competitividad económica y la búsqueda de una mayor calidad de vida para todas las familias”.

Dijo que en estos cuatro años se han invertido 4,000 millones de pesos en 214 proyectos para todos los sectores y municipios, al mismo tiempo pidió a los constructores que “le echen la mano” en los dos años que restan “con obras buenas, baratas y rápidas”.

Los empresarios y los sindicatos de obreros, en voz de sus máximos dirigentes en la entidad, Pedro Gutiérrez Romo y José Alfredo González González, respectivamente, coincidieron en que no obstante las dificultades que se ha tenido durante gran parte del año, tanto por los recortes presupuestales de la Federación como por la pandemia, se ha logrado sacar a flote la economía y que paulatinamente los negocios vayan hacia la normalidad.

Alabaron principalmente el esfuerzo de todos los habitantes, que bajo la guía del gobernador del estado han respondido a la emergencia, lo mismo que los hombres y mujeres de empresa que pese a la adversidad le apuestan a seguir invirtiendo, para que junto con otros sectores se recuperen los empleos que son tan indispensables para el crecimiento personal y global.

Como parte de los comentarios posteriores al cuarto informe, Orozco Sandoval encabezó en la empresa Flex una reunión con representantes del sector privado y social y funcionarios de la propia administración estatal, en la que hizo un reconocimiento muy amplio a los empresarios locales, nacionales y extranjeros, puesto que son ellos y no el gobierno los que generan puestos de trabajo: “En Aguascalientes sí queremos y cuidamos a los empresarios, pues generan verdaderos empleos (…), los subsidios son buenos, pero los apoyos a los ninis no son empleos”, recalcó.

En el curso de las próximas semanas los titulares de las dependencias estatales acudirán al Congreso para ampliar el contenido del informe, con lo que se cierra esta fase que incluye descifrar las dudas que tengan los legisladores en cuanto a inversiones y alcances de los programas.

NO CEDE

La pequeña luz que se avizoraba al final del túnel de pronto se difuminó, por lo que es necesario que todos los habitantes mantengan las medidas estrictas de higiene, como única vía de frenar la propagación del coronavirus que sigue circulando en Aguascalientes y el cual ha cobrado la vida de cientos de habitantes. Al pasar esta entidad a semáforo amarillo a partir de mañana, según las autoridades nacionales de salud, no significa mayor cosa puesto que se encuentra en tercer lugar en ocupación de camas en terapia intensiva con un índice de 42% de la capacidad instalada.

Hacerlo es por seguridad personal y familiar y abstenerse es actuar en contra de sí mismo y de quienes lo rodean. Lo único que se pide a niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos es utilizar gel bacterial, el cubrebocas, lavarse las manos cuantas veces sea necesario y guardar la distancia, que no significa un gran esfuerzo y en cambio es de mucha ayuda para todos.

Hace ocho días se destacó que empezaba a ceder la pandemia, ya que había menos fallecidos, pero de manera inesperada hubo un renuevo de contagios que encendió la alarma, por lo que se habló de volver a cerrar negocios “no esenciales”, lo que de suceder sería un fuerte retroceso en la actividad económica y que miles de personas queden suspendidas de su empleo.

Para el 25 de septiembre se llegó a 619 decesos, 8,638 positivos, lo que aún cuando son cifras inferiores a otras entidades son un número similar de habitantes, es necesario reducirlas, por lo que las autoridades del sector salud reiteran el llamado para que no se relaje la disciplina, que se salga a la calle sólo para casos inevitables, se evite las aglomeraciones y no se hagan fiestas sociales y familiares, que son fuentes de contagio.

Se requiere una disciplina personal muy estricta, que contribuya a la avenencia entre la salud y la economía, que se cuide en extremo a las personas con hipertensión, diabetes mellitus, obesidad, afección renal, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que pueden ser contaminados con mayor facilidad y cuyo resultado podría ser fatal.

Cada habitante es responsable de cumplir con las medidas de sanidad y con ello evitar que se llegue a los términos de España, en donde la capital Madrid ha confinado a barrios completos para frenar la propagación.

RATIFICAN SUS IDEAS

Las denuncias públicas que ha presentado el ex senador aguascalentense y actual vocero del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, Fernando Herrera Ávila, en contra de la iniciativa de López Obrador para que mediante juicio popular se lleve ante los jueces a varios ex presidentes de la República, son similares al planteamiento que presentó el pasado 24 de septiembre el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar.

En la más reciente declaración sobre el tema, que emitió el día 22 del actual, Herrera Ávila señaló que “la justicia no puede estar sometida a caprichos, ni a consultas, por lo que si el presidente López Obrador tiene pruebas que algún ex presidente cometió un delito, que las presente y vaya por ellos y si no lo hace así estaría siendo cómplice por lo que ofrece juicio y amnistía al mismo tiempo”. Sostuvo que lo que pretende es anticonstitucional, pues viola el derecho a la justicia, al debido proceso y a la presunción de inocencia.

Por su parte, el ministro Aguilar propuso a sus colegas declarar inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a cinco ex presidentes, al considerar que se trata de “un concierto de inconstitucionalidades”, acuerdo que se definirá el próximo uno de octubre, en el que bastará que 6 de los 10 ministros de la SCJN estén de acuerdo con el proyecto para dejar sin efecto la petición presidencial.

ALCALDES EN APUROS

Como si fuera una novela de argumento mudable y de final incierto, los ayuntamientos del Estado de Aguascalientes se resisten a obedecer los fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), respecto a que dejen de cobrar el Derecho de Alumbrado Público (DAP) y en lo cual han tenido la complicidad del Congreso del Estado, que una y otra vez avala ese gravamen al que sólo le cambian la denominación.

El pasado 25 de septiembre este Diario dio a conocer que – por enésima ocasión – la SCJN invalidó el cobro que se hace por esa prestación en los municipios de Aguascalientes, Rincón de Romos y San Francisco de los Romo, al señalar que vulneran los derechos humanos de acuerdo a los artículos 14, 15 y 31 fracción IV de la Constitución General de la República, sentencia que de inmediato fue revirada por los alcaldes de Rincón y San Francisco, declarando que recurrirán a un amparo.

Este último veredicto fue en respuesta a la acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que demandó la invalidez a lo publicado en el Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes el 27 de diciembre de 2019.

Es un asunto que se remonta a 2006, cuando el entonces procurador general de la República, Daniel Cabeza de Vaca, interpuso acciones de inconstitucional en contra de diez de los once municipios de la entidad, por lo que a excepción del de Aguascalientes, los otros diez no podían aplicar el impuesto; más tarde la CNDH hizo lo propio y nuevamente el fallo fue en contra de imponer ese tributo, sin embargo en diciembre de 2019 el Congreso local aprobó que cuatro ayuntamientos continuaran cobrando el DAP, sólo que en tres de ellos con el nombre de “Aportación Social del Alumbrado Público” (ASAP), en tanto el de Jesús María lo rebautizó como “Por el uso y Mantenimiento de las Luminarias en Áreas Públicas”, lo que volvió a echar abajo la Suprema Corte al reiterar que el cobro que hacen los ayuntamientos no es un derecho sino un impuesto, pero a los actuales diputados y diputadas locales les valió un comino lo que dispone el máximo tribunal de justicia, que les ordenó el 4 de diciembre de 2019 “no repetir los mismos vicios al legislar en el siguiente año fiscal”, aprobando en las respectivas leyes municipales de ingresos de 2020 la citada carga.

Habrá que esperar si ahora se someten unos y otros al dictado de la SCJN, o vendrán consecuencias no muy agradables para cada uno de los alcaldes y alcaldesas que hasta la fecha se han carcajeado de las disposiciones que emiten los ministros.

OBRA SCT

Aunque no aplicará una inversión mayor en 2021, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) destinará 220 millones de pesos, 20 millones más que en el presente año, para mantenimiento de la red carretera federal, aseguró el director del Centro Aguascalientes, Gregorio Ledesma Quirarte.

De esta manera respondió a las inquietudes que planteó Ángel Palacios Salas, presidente estatal de Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), ante el recorte presupuestal que determinó esa dependencia en al menos 18 entidades y que en el caso local cada año son menores los recursos que se destinan, lo cual naturalmente perjudica a los socios de este organismo y al mismo tiempo provoca un mayor deterioro de las vías de comunicación.

El dirigente indicó que el gasto establecido en el presente año es de 189 millones de pesos, muy lejos de lo que se asignó en otros tiempos, que fluctuaba entre 800, 1,000 y hasta 1,500 millones de pesos, pero a partir de esta administración federal se redujo en 2019 a 320 millones y este año fue de 189 millones, por lo que no se esperará mayor suerte para 2021 para que sea el tercer año consecutivo de sequía presupuestal.

Frente a la intranquilidad de los constructores, el representante de Comunicaciones y Transportes dijo que serán 240 millones los que se gasten en el nuevo ciclo, 20 más que en el presente, con lo que se atenderá el programa de conservación de la red federal y las carreteras alimentadoras, lo cual está incluido en el paquete económico que hizo llegar la Presidencia de la República a la Cámara de Diputados para su conocimiento, análisis, debate y aprobación en su caso.

De cualquier manera, es una suma muy por debajo de lo que en otro tiempo llegó a ejercerse y que lógico impacta a la CMIC, por lo que, apuntó Ledesma Quirarte, sólo queda “cabildear”para tratar de “jalar” recursos adicionales y así atender los proyectos que están en cartera, principalmente la construcción del segundo cuerpo del libramiento de Rincón de Romos, el entronque de Teocaltiche, un puente al Parque Industrial Valle de Aguascalientes (PIVA) sobre la carretera Panamericana y otras “que se siguen negociando”, puntualizó.

SOMBRÍO PANORAMA

Para finales del presente año se habrán perdido en Aguascalientes alrededor de 4,500 micros y pequeños negocios, como resultado de que el sector salud los obligó a cerrar durante varias semanas, consideró el Colegio de Economistas.

Ha sido un año anormal debido al ataque inmisericorde del coronavirus, que en el caso de los sectores restaurantero y turístico les ha causado un enorme boquete, puesto que tan sólo por la cancelación de la Feria Nacional de San Marcos el daño global fue de 9,000 millones de pesos y en otros, como el de comercio y constructor, se ha resentido en los ingresos.

El presidente de los economistas, Jael Pérez Sánchez, dejó en claro que “las empresas y los empresarios deben reconocer que el mundo ha cambiado a raíz de la epidemia, es importante reconocerlo y si no lo queremos reconocer o si queremos pensar que las condiciones van a ser iguales a las de antes, estamos equivocados”.

Pese a lo brumoso del panorama, la citada agrupación establece que para el año próximo esta entidad puede registrar un crecimiento económico cercano al 7.5%, superior al promedio nacional de 4.5%, lo que es factible ante la caída tan áspera que presenta el peso frente al dólar, situación que significa que en 2021 será difícil que se obtenga los niveles de 2018, pero si se mantiene una disciplina económica podría lograrse en 2022.

La expectativa es que “nos vamos a recuperar en mayor medida que el panorama nacional”, sostuvo Pérez Sánchez, no obstante será menor que tres años antes, pero lo importante en todo caso es que empiece la mejoría, lo que será factible al elevar la inversión y ampliar el número de empleos.