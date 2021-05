Este fin de semana los Rieleros de Aguascalientes tuvieron dos encuentros ante los Mariachis de Guadalajara en los que no pudieron sacar un buen resultado cayendo en ambos compromisos. La novena aquicalidense entrará en la última semana completa de pretemporada antes de su debut en la Liga Mexicana de Beisbol teniendo aún mucho camino por recorrer para definir a su rotación de abridores y al line up que estará saltando al diamante en la primera serie del año.

Todavía no se han anunciado si habrá más encuentros amistosos esta semana, pero todo indica que serán al menos un par más los que tenga el equipo. Al inicio de la semana Luis Carlos Rivera estará ultimando detalles con todos sus dirigidos buscando pulir los detalles que quedan pendientes luego de todos los partidos que se han disputado y teniendo en cuenta que se lleva aproximadamente un mes de trabajo. El domingo por la noche se anunció el cambio de Edson García a Tijuana por las llegadas de Daniel de la Fuente, Martín Buitimea y Ángel Ortiz por lo que podría haber más movimientos en los próximos días para terminar de confeccionar el roster.

Así, los Rieleros de Aguascalientes entran a la recta final de su preparación de cara a un año lleno de ilusiones en donde necesitan volver a conectar con una afición que ha esperado impacientemente por volver al Romo Chávez después de dos años de no poder ver a su equipo. El debut de los Rieleros será el próximo martes 25 de mayo cuando se visite a Unión Laguna para después el viernes 28 comenzar serie ante los Saraperos de Saltillo que serán las dos primeras pruebas para el Riel. En casa el debut será hasta el primero de junio cuando se reciba a Unión Laguna; esa misma semana se recibirá a los Generales de Durango completando las dos primeras semanas del calendario regular.