El pasado 20 de octubre del año en curso, Mario Delgado Carrillo, secretario de Educación Pública, encabezó el Foro Nacional sobre Avances y Logros de la Nueva Escuela Mexicana a 3 Años. Ante una representación de maestras y maestros del país, el secretario de Educación manifestó: “Hace años iniciamos una profunda transformación de la educación y hoy hay miles de experiencias con la participación de maestros y autoridades… hoy la Nueva Escuela Mexicana tiene historias que contar, nuevas formas de enseñar en su vínculo con la comunidad… puntos de partida para construir juntos la República educadora, humanista y científica, con miras de un presente y un futuro de justicia, igualdad, democracia y bienestar forjados en las aulas con los docentes como protagonistas”. Aparte de demagógico, el discurso del secretario de Educación jamás mencionó avances ni logros tangibles de la Nueva Escuela Mexicana, que eran los propósitos centrales del Foro Nacional. No presentó ni hizo mención de evidencias, en los hechos, de la transformación educativa; no mostró datos de los avances ni de los resultados obtenidos en educación; tampoco hizo alusión concreta a problemas escolares ni del entorno social que se han resuelto o que se están superando por los vínculos y acciones entre la escuela y la comunidad; solo fue un discurso populista.

En el resto de la intervención del secretario y en las participaciones de los asistentes al Foro, se destacaron como “logros de la excelencia educativa”: 1) La revalorización del magisterio, consistente en dignificar a las maestras y a los maestros, garantizándoles su estabilidad laboral y su formación continua. 2) Autonomía profesional docente; esto es, para que se construya la excelencia educativa, se permite que las y los maestros adapten los contenidos de los planes de estudio nacionales a las realidades, contextos y necesidades específicas de los alumnos y comunidades. 3) El aula como transformación: la educación de excelencia se mide por la capacidad de transformar ciudadanos críticos, solidarios y participativos, vinculando el aprendizaje de la escuela a la vida de la comunidad. 4) Diálogo y construcción colectiva: la mejora del sistema educativo se concibe como un proceso permanente que surge de la experiencia directa del aula y del intercambio entre autoridades, docentes y estudiantes, y no como una imposición.

Quien haya leído el texto sobre la Nueva Escuela Mexicana se dará cuenta de que ahí se establecen estos 4 propósitos mencionados en el Foro: la revalorización del magisterio, la autonomía profesional docente, el aula como transformación, el diálogo y la construcción colectiva. Por lo visto, el Foro Nacional no fue para presentar y conocer avances y logros, a la fecha, de la Nueva Escuela Mexicana, sino que fue tan solo para leer y releer lo que se ha estado repitiendo, hasta la saciedad, en los consejos técnicos. Por el título del Foro, se esperaba conocer datos o porcentajes de avances y resultados en los aprendizajes de los alumnos, a partir de la Nueva Escuela Mexicana; conocer proyectos y metodologías novedosas, de distintas escuelas del país, que hayan logrado aprendizajes relevantes a través de la solución de problemas escolares y sociales de la comunidad; escuchar comentarios, de los asistentes al Foro, de técnicas y experiencias exitosas para lograr la excelencia educativa que anuncia la Nueva Escuela Mexicana; así como intercambios de ideas y estrategias para abatir el abandono escolar de los alumnos; en fin, se esperaban muchas aportaciones de cómo lograr transformar la práctica docente y cómo transformar y encaminar la educación hacia la excelencia; pero de esto no hubo nada. El Foro Nacional sobre avances y resultados de la Nueva Escuela Mexicana, según el Boletín 344 de la SEP, solo fue para leer y releer lo que se ha leído cientos de veces en los consejos.