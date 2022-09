Mayolo López Agencia Reforma

Cd. de México, México.-El Presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la ampliación de la presencia de militares en las calles al asegurar que «a todos conviene» que las Fuerza Armadas sigan apoyando en tareas de seguridad.

«Es que deberas los conservadores y sus militantes son muy hipócritas. La verdadera doctrina del conservadurismo es la hipocresía (…) Sería bueno que legalmente se le permitiera al Ejército y a la Marina que nos sigan ayudando en tareas de seguridad. A todos nos conviene».

Aunque la propuesta del Gobierno federal es ampliar la presencia de militares en las calles al menos hasta 2024, la diputada priista Yolanda de la Torre presentó una iniciativa -respaldada por el dirigente tricolor, Alejandro Moreno- que busca incrementar el plazo hasta 2028.

«Que se amplíe el plazo cuando menos, aunque se estén haciendo evaluaciones periódicas, pero sí es importante que se amplíe el plazo, porque el año que viene, el 23, no el 24, en marzo, termina el plazo y ya no podrían ayudar en tareas de seguridad el Ejército ni la Marina, entonces tenemos que seguir contando con el apoyo de estas dos instituciones».

López Obrador detalló que si se amplía hasta 2028, se llevaría a cabo una consulta ciudadana en 2027 para definir si la Guardia Nacional siga dependiendo del Ejército.

«Como es en España, Francia, Chile en muchos países del mundo. Si no lo hicieron bien, si no hay resultados y al contrario hay violaciones de derechos humanos, pues se quita la tutela».

«Pero yo sostengo que eso es lo mejor porque se requiere de una corporación profesional, no sujeta a intereses económicos, intereses políticos, no manejada por inexpertos, todos estos jóvenes que salieron del Cisen desde la época del Salinas».

El Jefe del Ejecutivo acusó que muchos de sus opositores, quienes ahora critican la militarización, se creían de «moronga azul» solo están en contra porque el Gobierno les cae mal.

«No puede ser porque el Presidente les caiga mal, porque estamos buscando la autenticidad. Ellos mismos se están quitando las máscaras. Simuladores, racistas que actuaban de manera prepotente, algunos pertenecían a la moronga azul. No les gusta eso».

Enfatizó que sus adversarios estaban a favor del uso de las Fuerzas Armadas para reprimir a la sociedad.

«La gente quiere la seguridad, necesita la seguridad, es su derecho y no le importa que haya pleitos y quién es el responsable: el Presidente, diputado, lo que les interesa es que no les roben, no los asesinen y tenemos que buscar la forma para garantizar la seguridad».