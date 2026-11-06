Un hombre de 52 años terminó detenido por elementos del Mando Coordinado, luego de ser señalado como responsable de ocasionar daños al parabrisas de un automóvil en calles del municipio de Pabellón de Arteaga.

El presunto responsable fue identificado como Juan Luis “N”, quien fue acusado directamente por el propietario de un Chevrolet Aveo negro, cuyo parabrisas resultó dañado.

Los hechos ocurrieron sobre la avenida Plutarco Elías Calles, a la altura de la escuela primaria José María Arteaga, en la colonia Progreso Sur, donde los uniformados acudieron tras recibir un reporte ciudadano sobre los daños ocasionados al vehículo.

Al llegar al sitio, los policías se entrevistaron con el afectado, quien identificó a Juan Luis como la persona que presuntamente había causado los destrozos en su automóvil.

Ante el señalamiento, los oficiales procedieron con la detención del individuo, quien fue trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes.

Juan Luis quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, autoridad que se encargará de determinar su situación jurídica por los daños denunciados.