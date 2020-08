Sergio Cuevas Ávila El Heraldo

En 20% se han incrementado los servicios en las distintas funerarias del estado, derivado de la situación de la pandemia por el COVID-19 en Aguascalientes, reconoció el asesor funerario, Alfonso Linares Medina, quien detalló que debido a lo anterior, también la cremación se disparó hasta en un 70%.

El especialista afirmó que este aumento ha sido notable desde la última semana del pasado mes de julio y en lo que va de agosto en las distintas funerarias. A pesar de lo anterior, negó que esta sobredemanda de servicios haya generado el que se tenga que reclutar a más personal en las funerarias. “Ahorita por lo pronto no y menos de las formales, de las empresas grandes como Gayosso, Hernández, Ramírez, La Gloria, no hay todavía en este momento una contratación más allá de la capacidad con la cual se cuenta”.

Sin embargo, reconoció que esta situación ha generado un agotamiento del personal, el cual requiere de descanso, por lo que a veces se les da un día más de reposo, a fin de contribuir a su recuperación y puedan estar al 100% para brindar los servicios que se necesitan.

Asimismo, dijo que la cremación ha tenido un aumento considerable hasta en un 70% derivado de las recomendaciones emitidas por las autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado para atender los temas del COVID-19 y que la población ha optado por este servicio. “En la actualidad de cada 10 defunciones, 7 son incineraciones y 3 son inhumaciones en el panteón, lo cual es algo atípico por el momento que vivimos, cuando hace un año estábamos 50-50”.

Adicionalmente, comentó que en el Panteón Municipal de Nuestra Señora de la Asunción, el cual es un cementerio en renta, ya no hay propiedades, por lo que el Municipio está canalizando parte de estos servicios al Panteón de Nuestra Señora del Refugio ubicado sobre la avenida Siglo XXI a un lado del Panteón San Francisco al sur poniente de la ciudad, el cual sí tiene una capacidad instalada de gavetas.