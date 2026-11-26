Aguascalientes registrará lluvias fuertes, descenso de las temperaturas y mañanas frías durante los próximos días, debido a la interacción de diversos sistemas meteorológicos que afectan al territorio nacional, entre ellos el frente frío número 8 y la formación de la primera tormenta invernal de la temporada, informó Carlos Enríquez Becerra, jefe de Proyectos de Hidrometría de la Comisión Nacional del Agua.

Estos sistemas atmosféricos favorecerán el desarrollo de la primera tormenta invernal de la temporada, que comenzará a formarse durante las primeras horas del viernes sobre el occidente del país y cuyos efectos se extenderán posteriormente hacia distintas regiones del territorio nacional.

Aguascalientes se encuentra entre las entidades donde se anticipan precipitaciones. Para este jueves 26 de noviembre, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica lluvias fuertes con puntuales muy fuertes, con acumulaciones de entre 50 y 75 milímetros, mientras que para el viernes 27 se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes, de entre 25 y 50 milímetros.

Estas condiciones estarán acompañadas de un descenso de las temperaturas, particularmente durante las noches y madrugadas del viernes y sábado, con mayor intensidad en las zonas serranas. Para este jueves 26 se estima una temperatura mínima de ocho grados centígrados y una máxima de 14. Para el viernes 27, la probabilidad de precipitaciones se ubica en 64%, con temperaturas de entre siete y 12 grados, por lo que se perfila como una de las jornadas más frías de este periodo.

Sin embargo, las condiciones comenzarían a cambiar a partir del sábado 28 de noviembre, cuando la probabilidad de lluvia disminuiría al 4%, con una temperatura mínima de cuatro grados y una máxima de 18. El domingo 29 se anticipa una jornada con mayor presencia de sol y temperaturas de entre cinco y 21 grados.

Para el lunes 30 de noviembre y el martes 1 de diciembre, el pronóstico contempla condiciones mayormente despejadas, con temperaturas máximas de 22 grados y mínimas de seis y siete grados, respectivamente.