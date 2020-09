Esta noche, las Panteras de Aguascalientes volverán a casa para disputar la cuarta serie de la temporada, en donde estarán enfrentando a los Libertadores de Querétaro, equipo que se ubica en la quinta posición de la tabla.

Luego de seis jornadas disputadas, las Panteras cuentan con una racha de 3 victorias y 3 derrotas; su última serie fue en León ante la escuadra de las Abejas, en donde obtuvieron una derrota y un triunfo.

Sin embargo, la última serie jugada en casa no fue la más positiva para Panteras, ya que perdieron ambos encuentros ante Aguacateros de Michoacán, así que este fin de semana los felinos tratarán de recuperar la confianza en casa ante un equipo asequible.

Los Libertadores de Querétaro ocupan en penúltimo lugar de la zona Oeste, sólo han ganado dos partidos y han perdido cuatro, a pesar de tener un equipo rápido y muy ágil, contando con un viejo conocido de Panteras, Stedmon Lemon.

La primera serie de los queretanos fue bastante buena, lograron derrotar en sus dos partidos a las Abejas de León, pero en las siguientes series no pudieron derrotar a sus rivales de Soles y Astros, por lo que suman una racha de cuatro derrotas al hilo.

Este mal momento de Libertadores lo podría aprovechar muy bien el equipo de Aguascalientes, para así mantener los primeros lugares de la tabla y seguir soñando con cosas grandes para esta temporada.

El encuentro se jugará en la solitaria duela de los Hermanos Carreón, a partir de las 21:00 horas, y una de las desventajas de Manolo Cintrón es que no contará con uno de sus pilares, Fabián Jaimes, ya que tuvo que ser resguardado por síntomas relacionados al COVID-19, por lo que tendrá que mover bien sus piezas para obtener la victoria.