Al calcular que el 25% de los colegios particulares en Aguascalientes podrían cerrar para el ciclo lectivo 2020-2021, la presidenta de la Asociación Internacional de Instituciones Educativas Privadas, Guadalupe de la Cerda González informó que mensualmente se canalizan 2 mil 500 millones de pesos en el otorgamiento de becas al estudiantado nacional.

En las últimas cifras se contabilizan 3 millones 689 mil estudiantes en todos los niveles educativos, y esta cifra podría disminuirse en un 30% ante la caída de matrícula en estas instituciones derivado de la situación económica provocada por la contingencia sanitaria por el COVID-19.

No obstante apuntó que el proceso de inscripciones para el siguiente año escolar se mantiene vigente tanto para nivel básico, bachillerato y educación superior, y hay muchos padres de familia que piensan llevarse a sus hijos a la escuela pública.

Ante ello, las instituciones educativas privadas deben ponerse a trabajar a velocidad rápida para conocer las necesidades de los padres de familia y apoyarlos para no perder esa matricula, y también porque la educación pública no tiene espacio programado y se ocasionaría un serio problema.

Agregó que las escuelas particulares se encuentran en la mejor disposición de apoyar con becas a sus hijos para que se mantengan en su nivel académico, donde se harían paquetes a la medida de cada familia para que no tengan que ser llevados los menores a otro medio ambiente que no conocen ni tienen confianza como el sector público, a través de una clase virtual.

Guadalupe de la Cerda González sostuvo que las becas siempre han sido el instrumento para apoyar a los padres de familia para que sus hijos puedan realizar sus estudios de manera particular, y al mismo tiempo se trabaja en el diseño de nuevas estrategias para apoyar a los padres de familia y en especial a las escuelas en riesgo de cerrar, concluyó.

¡Participa con tu opinión!