(LA MAÑAGÜEVA EN CHINA. – La Sra. Pte. Claudia Shitbaum fue a repetir su chou matinal en China, las mentiras e hipérboles acostumbradas, ahora las repitió en la República Popular, en donde seguramente las palabras no son suficientes, las grandes economías no reaccionan ante discursos y, sobre todo no basta que se diga que hay seguridad para la inversión, cuando la realidad muestra que no ha habido nueva inversión, sino sólo reinversión. No basta hablar que hay un buen sistema de salud o un buen sistema educativo cuando la realidad dice un gran: ¡Mentís!. Cuando nuestro principal socio económico acusa que el país está en manos de los grandes capos del narco, seguramente los otros países estarán atentos. Las palabras son sólo eso, Sra. Pte., palabras.)

En días recientes el Congreso del Estado aprobó reformas y adiciones al Código Civil en materia de testamentos, en las que se destacó la supresión de la obligatoriedad de los testigos instrumentales con argumentos, que en mi concepto desestimaron su naturaleza y se establecieron disposiciones que ponen en entredicho la solemnidad del testamento, cuestionando sus motivos de invalidez y sus consecuencias. Cuando se conoció que el Congreso discutía la iniciativa quise ponerme en contacto con la Secretaría General de la Legislatura, pero hay tanto ruido en torno a la Plaza de Armas, que mi voz se perdió entre tantas, también solicité a la titular del Gobierno la revisión de la función de los testigos, pero, no se analizó mi cuestionamiento. Estoy convencido que las nuevas regulaciones incrementarán los conflictos que se susciten por el otorgamiento de testamentos y que, lejos de incrementar la seguridad, que es uno de los tres fines tradicionales del Derecho, se abren posibilidades a la duda en su otorgamiento.

Merece la pena recordar que el testamento es un acto (no un negocio), de última voluntad, esencialmente revocable, en que una persona dispone de los derechos que no se extinguen con la muerte en la forma que desea que se apliquen cuando muera. No es una institución de familia, no tiende a proteger la unión ni la integridad familiar, ni el patrimonio familiar, no es una vacuna contra los conflictos familiares o legales y es una confusión legal pensar que lo sea. La idea del Mes del Testamento surgió hace algunos años en la Secretaría de Gobernación como una forma de darse promoción saludando con sombrero ajeno.

Cuando el testador ejerce su derecho de testar no está protegiendo a su familia, aunque puede hacerlo. El testador puede señalar en su testamento a cualquier persona o entidad sin heredar a sus familiares. Es su derecho y el desheredar a sus familiares es también su derecho. Cuando no hay testamento se aplica la llamada legítima y entonces sus familiares son los que tienen derecho a la herencia. Supongo que lo normal es que se hereden a los familiares, pero es una mentira afirmar que el testamento fortalece y protege a la familia, es una forma de hacerlo, pero también es una forma legítima de desprotegerla. Es así. Los juzgados reciben todos los días demandas en que se impugna la legalidad de un testamento, la aptitud del testador, la idoneidad de los testigos, la legalidad de algunas disposiciones, la capacidad para disponer de ciertos bienes, etc., etc., Es falso que otorgar testamento evite los conflictos post mortem, es falso que un intestado sea equivalente a un conflicto. También los juzgados reciben todos los días procedimientos intestamentarios en que los familiares de buena fe resuelven las sucesiones tersamente.

Un tema delicado es que la doctrina en torno a los testamentos ha considerado desde la época del Derecho Romano Clásico que se trata de un acto solemne. Esto quiere decir que los requisitos para elaborarlo deben cumplirse plenamente so pena de que el acto sea inexistente. No que sea inválido, sino inexistente, la nada jurídica, no se puede corregir ni remendar. Esto tiene una razón: como el principal interesado en que se cumpla su voluntad ya no existirá, el legislador pretendió que los requisitos garanticen que la voluntad se exprese libremente, que la persona esté consciente de sus decisiones lo que se complementaba con el dicho de los testigos, y en una forma, ante el notario, en un sólo acto, certificando la hora y asentando con claridad las disposiciones.

Las modificaciones suprimen la obligatoriedad de los testigos con el argumento de que ahora hay formas de identificación de las personas que hacen innecesarios a los testigos. El Congreso local mostró su ignorancia, la de los legisladores y la de sus asesores. Los testigos en el testamento no son testigos de “conocimiento o identificación” sino testigos “instrumentales” esto es que conjuntamente con el notario dan forma a la solemnidad del acto jurídico. Único acto que requería, por su solemnidad, testigos adicionales a la fe notarial. Al dejarlos optativos el Congreso abre una interrogante legal ¿Quiere decir que ya el testamento dejó de ser un acto solemne? Esto parece confirmarse con una disposición subsistente que señala que cuando el testador no sepa leer deberá comparecer un testigo que le lea, en otras palabras, se le tiene fe al notario, pero poquita. Si el testador no sabe leer ya no se le tiene confianza al notario y se exige un testigo de lectura. Si no se cumple dice la ley el testamento será nulo. Y aquí, con perdón del aventurado lector que haya llegado hasta aquí, voy a hilar fino en teoría de las nulidades. Como no se prohíbe el testamento sin testigo de lectura, su nulidad no será absoluta, sino relativa, por lo tanto, como toda nulidad relativa el testamento podrá convalidarse. Entonces después del otorgamiento del testamento, si se omitió el testigo lector, podría enmendarse la omisión con la comparecencia del testador y su lector para subsanar la falta.

Pecando de suspicacia si ahora se me presenta un testador y me pide que haga comparecer testigos, me surgiría la duda de ¿para qué comparecen? Si no son necesarios para identificar y no se requieren para conformar el actor ¿para qué diantres los quiero? A menos que lleven la encomienda de asegurarse de que el testador dirá lo que previamente acordaron que dijera.

Legislar no es fácil. Lo parece y se hace todos los días a la ligera. Es una lástima que no se consulte, se analice y se sopesen las consecuencias legales de una reforma.

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