Un hombre identificado como Humberto “N” fue vinculado a proceso por su probable participación en el robo de medicamentos con valor aproximado de 3 mil 188 pesos de una farmacia ubicada sobre el boulevard Luis Donaldo Colosio, en el fraccionamiento Valle Las Trojes.

Los hechos ocurrieron el 26 de julio de 2026. De acuerdo con la investigación, el imputado habría ingresado al establecimiento y hecho creer a los empleados que pretendía surtir una receta médica.

Presuntamente aprovechó una distracción de los dependientes para apoderarse de diversa mercancía, principalmente medicamentos, sin realizar el pago correspondiente. Después habría salido de la farmacia y escapado a bordo de un vehículo.

Las indagatorias permitieron obtener una orden de aprehensión contra Humberto “N”, la cual fue cumplimentada por agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal dentro del Centro Penitenciario, donde el señalado ya permanecía recluido desde julio.

En audiencia inicial, un Juez de Control determinó vincularlo a proceso por el delito de robo calificado y le impuso prisión preventiva justificada como medida cautelar.

La Fiscalía de Aguascalientes mantiene abierta la investigación y analiza si el imputado pudiera estar relacionado con otros hechos de características similares.