Un hombre identificado como Juan “N” permanecerá tras las rejas luego de que una jueza de Control lo vinculó a proceso por su probable responsabilidad en los delitos de violación equiparada y violencia familiar, cometidos en agravio de dos víctimas en Aguascalientes.

De acuerdo con las investigaciones, desde principios de 2025 el acusado presuntamente sometió a una de las víctimas a constantes agresiones verbales, violencia psicológica y sexual. Además, se le atribuye haber lesionado a una segunda persona durante un episodio violento.

La intervención policial ocurrió después de que se solicitó ayuda a través de los números de emergencia. Elementos de seguridad acudieron al sitio y, tras recibir el señalamiento directo de las víctimas, detuvieron al sospechoso y lo trasladaron ante el Ministerio Público.

La investigación quedó en manos de la unidad especializada en Delitos Sexuales y Género de la Fiscalía General del Estado, cuyo personal reunió los datos de prueba para llevar al detenido ante una jueza de Control.

Durante la audiencia inicial, la juzgadora declaró legal la detención y resolvió vincular a proceso a Juan “N” por ambos delitos.

El imputado deberá permanecer privado de su libertad, luego de que se le impusieron las medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa y justificada.

Finalmente, la autoridad judicial concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.