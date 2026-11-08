Un hombre identificado como Roberto “N” permanecerá en prisión preventiva luego de ser vinculado a proceso por su presunta participación en un robo cometido en un establecimiento del Mercado Juárez, en la Zona Centro de Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron el pasado 5 de noviembre, cuando el señalado presuntamente ingresó a un local comercial que se encontraba cerrado y comenzó a sustraer diversos objetos.

Entre lo robado se encontraban una báscula, dos bocinas, una terminal de cobro electrónico, un vaso de licuadora de cristal y dos bancos de plástico.

De acuerdo con las investigaciones, al verse descubierto, el individuo habría ingresado nuevamente al negocio para después escapar por una ventana que daba hacia la calle, llevándose los artículos.

Sin embargo, su intento de huida terminó cuando fue detenido por elementos policiales, quienes lo pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.

Tras analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público, una jueza de Control declaró legal su detención y dictó auto de vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Además, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual continuará el procedimiento penal en su contra.