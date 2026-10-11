Un hombre identificado como Kileab “N” fue vinculado a proceso por el delito de robo calificado, luego de ser señalado como probable responsable de apoderarse de una camioneta cargada con herramientas y equipo de trabajo de una empresa de cable, en el municipio de Jesús María.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Privada Calzada, en la comunidad Valladolid, donde se encontraba estacionada una camioneta Chevrolet Tornado, con placas del Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, el sospechoso presuntamente abordó la unidad y escapó a exceso de velocidad, aprovechando que el conductor se encontraba realizando una instalación.

En la camioneta había escaleras, cascos, lentes de seguridad, chalecos, cables de fibra óptica, desarmadores y otras herramientas pertenecientes a la empresa.

El trabajador se percató del robo y solicitó apoyo policial, por lo que elementos de la Policía Municipal de Jesús María intervinieron y consiguieron detener al presunto responsable.

Tras su captura, Kileab “N” quedó a disposición de las autoridades ministeriales, que integraron la carpeta de investigación correspondiente.

Durante la audiencia inicial, una jueza de Control determinó vincularlo a proceso por robo calificado y le impuso prisión preventiva justificada.

Además, concedió un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, por lo que el imputado permanecerá tras las rejas mientras continúa el procedimiento penal.