Una mujer y un hombre terminaron tras las rejas, acusados de haber ingresado a una empresa de Ciudad Industrial, en Aguascalientes, para llevarse herramientas valuadas en aproximadamente 50 mil pesos.

Se trata de María “N”, alias “La More”, y Octavio “N”, conocido como “Tallo”, quienes fueron vinculados a proceso por el delito de robo calificado y permanecerán en prisión preventiva justificada mientras continúa el procedimiento penal.

El atraco ocurrió el pasado 27 de abril de 2026, cuando ambos presuntamente irrumpieron en las instalaciones de una empresa, donde ocasionaron daños y sustrajeron una sierra, dos pulidoras, un taladro, tres vernier y otras herramientas.

Sin embargo, sus movimientos habrían quedado registrados en las cámaras de videovigilancia del establecimiento, cuyas imágenes permitieron observar el momento en que presuntamente se apoderaron de los objetos y escaparon.

Tras la denuncia presentada mediante la plataforma CASEOPEA, personal de la Fiscalía General del Estado inició las investigaciones que permitieron identificar a los sospechosos.

Con los datos de prueba reunidos, se obtuvieron órdenes de aprehensión que posteriormente fueron cumplimentadas por agentes investigadores.

Finalmente, durante la audiencia inicial, una jueza de Control resolvió vincular a proceso a “La More” y “Tallo”, además de imponerles prisión preventiva justificada y fijar un plazo de dos meses para concluir la investigación complementaria.