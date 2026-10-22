Eduardo “N” y Víctor “N” permanecerán tras las rejas luego de que un juez los vinculó a proceso por su probable participación en actividades de narcomenudeo en el fraccionamiento La Ribera, en el municipio de San Francisco de los Romo.

Ambos sujetos fueron detenidos por elementos de la Policía Metropolitana durante una intervención en dicho sector, donde les encontraron una bolsa de plástico transparente a cada uno, con una sustancia granulada que posteriormente fue identificada como clorhidrato de metanfetamina.

Tras su captura, los dos individuos quedaron a disposición del Ministerio Público, que reunió los elementos de prueba para llevarlos ante un Juez de Control.

Durante la audiencia inicial, la autoridad judicial determinó que existían datos suficientes para iniciarles un proceso penal por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, específicamente por posesión de narcóticos con fines de comercio, en su variante de venta.

El juez también ordenó que Eduardo y Víctor permanezcan bajo prisión preventiva justificada mientras continúan las investigaciones.

Finalmente, se fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá fortalecer los datos de prueba relacionados con el caso.