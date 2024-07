Pese a que el ISSSSPEA registró pérdidas superiores a los 173 millones de pesos por el caso de la estafa “Ponzi” en el que también registraron afectaciones la Universidad Autónoma de Aguascalientes y la Fiscalía General del Estado, el Fiscal Jesús Figueroa Ortega anticipó que no habría delito que perseguir en el caso de la primera institución.

El ISSSSPEA como entidad responsable del manejo de fondos de ahorro de los burócratas del estado, es un caso diferente a la UAA y la Fiscalía, porque cuenta con facultades para realizar estas inversiones, argumentó Figueroa Ortega.

Expuso que el estado de la carpeta de investigación sobre la pérdida de 173 millones de pesos del ISSSSPEA está enfocado en que se hayan seguido los procesos reglamentarios de ley, para establecer si esta inversión se llevó a cabo bajo un proceso legal, y que esa inversión aún generando pérdidas, no implicaría un hecho delictivo.

Hasta el momento sólo dos personas han sido imputadas como presuntos responsables de la afectación de las inversiones que se realizaron desde la propia Fiscalía Estatal, en el caso de la “Estafa Ponzi”, informó el Fiscal.

Detalló que el asunto de la Fiscalía cuenta con una investigación complementaria y una investigación inicial, que en este momento existe una persona procesada bajo una medida cautelar diversa y se está trabajando sobre información documental.

Agregó que la UAA es un proceso que avanza con mayor tenacidad, a la espera de la liberación de información solicitada a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, tomando en consideración que la institución educativa, al igual que la Fiscalía no son entes especializados para realizar este tipo de inversiones.

También se tiene conocimiento que la UAA presentó demandas de juicios por las vías civiles y mercantiles que siguen su proceso, independientemente de la vía penal, finalizó.