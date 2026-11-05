David Torres Peña

Agencia Reforma

MONTERREY, NL .-Justicia, claridad y transparencia en el manejo de los recursos públicos son las exigencias que, para Clara Luz Flores, deben prevalecer en Nuevo León, luego de denunciar ante la FGR al Gobernador Samuel García y al Alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza.

«Lo que hay es necesidad de justicia, claridad y transparencia de los recursos del pueblo, a Nuevo León le urge», expresó a EL NORTE la coordinadora de la Defensa de la Transformación en Nuevo León.

Flores explicó que anteriormente había acompañado las denuncias presentadas por la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, pero que ahora acudió ante la FGR en su nueva responsabilidad dentro del movimiento.

«Ahora soy Coordinadora de la Defensa de Nuevo León, yo había estado presente en las anteriores denuncias que presentó la presidenta de Morena», señaló.

Sobre los elementos que sustentan las nuevas denuncias, aseguró que retomaron señalamientos realizados por el Auditor Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados, motivo por el que también fue acompañada por legisladores.

«Confío plenamente en las autoridades federales, de hecho tomamos señalamientos de los que hizo el Auditor Superior de la Federación ante la Cámara de Diputados, por eso me acompañaron varios Diputados», indicó.

La ex Alcaldesa de Escobedo manifestó su confianza en que las autoridades federales investiguen los señalamientos y esclarezcan el posible uso irregular de recursos públicos en Nuevo León.

En la denuncia contra Samuel García también fueron señalados Mariana Rodríguez, esposa del Mandatario estatal; Samuel Orlando García Mascorro, padre del Gobernador, y otras personas que pudieran resultar responsables por presuntos delitos de delincuencia organizada, peculado, enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.