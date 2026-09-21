Una mujer de 33 años fue detenida en el fraccionamiento Arboledas de Paso Blanco, en Jesús María, luego de que su pareja la señalara por presuntamente agredirlo física y verbalmente, además de causarle mordidas en el abdomen.

Policías del Mando Coordinado realizaban labores de vigilancia en la zona cuando recibieron, vía frecuencia de radio, un reporte por violencia familiar, por lo que acudieron al domicilio señalado.

En el lugar, los uniformados se entrevistaron con un joven de 24 años, quien acusó directamente a su pareja sentimental de haberlo atacado. De acuerdo con su versión, durante la agresión recibió mordidas en la zona abdominal y aseguró que anteriormente ya había sido víctima de episodios similares.

Tras el señalamiento, los agentes detuvieron a Angélica “N”, de 33 años.

La mujer fue trasladada ante el agente del Ministerio Público del fuero común en turno de la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, instancia que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.