A la mitad de julio, la Central de Autobuses de Aguascalientes opera a menos del 60 por ciento de las 630 corridas que llegó a tener antes de la contingencia sanitaria, lo que se traduce de 270 a 300 salidas diarias, de acuerdo a la demanda de pasajeros en siete líneas de transporte, informó su administrador Carlos Cruz Reyes.

Desde la declaratoria de pandemia, informó que la línea de Transportes del Norte cerró todos sus servicios de traslado a diferentes destinos y hasta el momento no ha reiniciado operaciones en la plaza de Aguascalientes.

En entrevista con El Heraldo, el delegado de la Terminal de Autobuses de Aguascalientes precisó que todavía no se registra la demanda ciudadana para acelerar el proceso de apertura de nuevas corridas hacia los distintos estados y ciudades del país.

Los principales destinos que han ido reactivándose están ubicados en Guanajuato, San Luis Potosí, además que apenas la semana pasada iniciaron los viajes a San Juan de los Lagos una vez que se abrieron los mercados del lugar, pero no así la Basílica.

Los destinos tradicionales y que no dejaron de fluir pasajeros aunque haya sido en baja cantidad en su momento, son la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, por cuestiones laborales principalmente.

Los destinos de playa comienzan a fluir los pasajeros hacia Puerto Vallarta, Jalisco; Mazatlán, Sinaloa y Tepic, Nayarit.

