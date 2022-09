Antonio Baranda y Claudia Guerrero Agencia Reforma

CIUDAD DE MÉXICO.- Los invitados a las fiestas patrias serán hospedados en el hotel Círculo Mexicano, ubicado en República de Guatemala número 20, detrás de la Catedral.

Presidencia reservó, hasta ahora, nueve habitaciones en el inmueble que también alberga la tienda de chocolates de los hijos del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Aunque ya no hay disponibilidad para la noche del Grito y el 16 de septiembre, diversos sitios de reservaciones detallan que las tarifas, para esos, días, superan los 7 mil pesos por habitación.

El hotel fue inaugurado en septiembre de 2020, en un acto encabezado por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.

Meses antes, en julio de ese mismo año, circularon en redes sociales algunas fotografías de Andrés López Beltrán, hijo del Presidente, disfrutando de la terraza del lugar, que cuenta con bar y alberca.

De acuerdo con el sitio oficial, el hotel «congrega el diseño y la hospitalidad propios de Grupo Habita, y una colección de las voces más reconocidas en la gastronomía, moda y diseño, ofreciendo a los viajeros una experiencia auténtica de la cultura mexicana contemporánea».

El proyecto arquitectónico de Ambrosi Etchegaray concibió la planta baja como un mercado moderno «con acentos minuciosamente cuidados que mantienen y enaltecen el esplendor del edificio original», refiere en relación con el espacio donde se encuentra la tienda de chocolates Finca Rocío.

El sitio detalla que en el segundo y tercer piso se ubica el hotel boutique, un espacio minimalista y lujoso.

«Sus interiores simples enmarcan un énfasis en la privacidad y el uso de materiales de primera clase. Patios interiores bañados por luz natural y mobiliario inspirado en la simplicidad y utilidad son elementos característicos de sus habitaciones», indica.

Lista de invitados

El Presidente López Obrador informó ayer que con motivo de las fiestas patrias invitó a personajes como Aleida Guevara, hija del revolucionario argentino Ernesto Che Guevara.

Confirmó la asistencia del ex Presidente de Bolivia, Evo Morales, y espera que también venga al ex Mandatario de Uruguay, José Mujica.

Aseguró que podrían asistir el padre y el hermano del periodista Julian Assange, por quien López Obrador ha intercedido ante el Gobierno de Estados Unidos para tratar de impedir que sea castigado por la difusión de documentos clasificados.

La lista incluye al líder religioso Dalai Lama y al filósofo norteamericano, Noam Chomsky.

«Viene la familia del doctor Luther King, viene su hijo, su esposa y su nieta. Se invitó a la hija de César Chávez, no ha confirmado», dijo López Obrador.