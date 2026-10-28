Un joven de 19 años terminó a disposición de las autoridades ministeriales luego de que elementos de la Policía Estatal lo sorprendieran en posesión de aproximadamente 12 gramos de una sustancia con las características del cristal, durante un recorrido de vigilancia en el fraccionamiento Ojocaliente III, en Aguascalientes.

La detención ocurrió sobre la calle La Barranca, donde los uniformados detectaron a un individuo que adoptó una actitud evasiva al notar la presencia de las patrullas, situación que llamó la atención de los oficiales.

Ante su comportamiento, los policías le marcaron el alto para someterlo a una revisión preventiva. El sospechoso se identificó como Jesús N., de 19 años.

Durante la inspección, los agentes encontraron entre sus pertenencias una bolsa que contenía una sustancia granulada, aparentemente cristal, cuyo peso aproximado fue de 12 gramos.

Tras el hallazgo, el joven fue detenido y trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público del fuero común, junto con la sustancia asegurada.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica.