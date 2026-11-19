Un adolescente de apenas 15 años terminó detenido por elementos de la Policía Estatal luego de que fue sorprendido caminando con un machete de aproximadamente 70 centímetros de longitud en calles del fraccionamiento Lomas del Chapulín, en Aguascalientes.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Celedonia, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia y detectaron a un joven que adoptó una actitud evasiva al percatarse de la presencia de las patrullas.

Lo que llamó la atención de los policías fue que el adolescente llevaba a plena vista un machete, por lo que detuvieron la marcha de la unidad para interceptarlo y realizarle una revisión.

El menor, identificado únicamente con las iniciales B.L.C.C., de 15 años, sostenía en su mano derecha un machete con mango de color anaranjado y una longitud aproximada de 70 centímetros.

De acuerdo con el reporte policial, el adolescente no pudo justificar la utilización del arma blanca, motivo por el cual los oficiales procedieron a detenerlo y asegurar el objeto.

Finalmente, el menor fue trasladado junto con el machete a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, donde quedó a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica por la presunta portación de un arma prohibida.