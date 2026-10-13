Un adolescente de apenas 14 años de edad fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Aguascalientes, luego de que lo sorprendieran caminando por la vía pública con un machete de aproximadamente 70 centímetros de longitud oculto entre sus ropas.

Los hechos ocurrieron en el cruce de avenida Ajedrecistas y la calle México Libre, en el fraccionamiento Lomas de Vistabella II, donde los uniformados realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un jovencito que caminaba con dificultad y mantenía una mano a la altura de la cintura, aparentemente sujetando algún objeto.

La actitud del menor llamó la atención de los policías, quienes se aproximaron y observaron que sostenía lo que parecía ser el mango de un machete.

Ante esta situación, le solicitaron autorización para realizarle una revisión preventiva, a la que accedió voluntariamente.

Fue entonces cuando los oficiales descubrieron que llevaba fajado en el pantalón un machete de aproximadamente 70 centímetros de largo, medidos desde el mango hasta la punta.

El adolescente, identificado como Brandon “N”, fue detenido por portación de arma prohibida y, junto con el machete asegurado, quedó a disposición de la autoridad ministerial, que determinará su situación jurídica.