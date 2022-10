Se impondrán multas de 384 pesos a las personas por no usar cubrebocas que no atiendan este apercibimiento en futuras epidemias, de acuerdo con las modificaciones a la Ley de Salud del Estado. En caso de tratarse de una sanción por la autoridad municipal, aplicaría arresto administrativo o trabajo comunitario.

La Ley de Salud del Estado prevé que ante una emergencia sanitaria declarada por la autoridad competente en virtud de una enfermedad contagiosa, se podrá declarar obligatorio el uso del cubrebocas, siempre que la medida resulte técnica y científicamente adecuada para contener la emergencia.

Los ayuntamientos tendrán un plazo de 30 días naturales contados a partir de la publicación de la modificación de la ley publicada mediante decreto este lunes en el Periódico Oficial del Estado, para que establezcan en sus Bandos de Policía y Buen Gobierno o Códigos Municipales, el uso obligatorio del cubrebocas cuando así lo determine la autoridad sanitaria estatal, y las sanciones previstas en la ley con multas económicas o arresto administrativo a los rebeldes en no usar el cubrebocas.